Inauguran Festival de Básquetbol 3x3 Gustavo Ayón con 504 asistentes

Ante un lleno total en el gimnasio Kuchil Baxal se inauguró el Festival de Básquetbol 3x3 Gustavo Ayón, que reúne a 126 equipos que suman 504 jugadores representantes de 19 estados de la República Mexicana.

Cabe destacar que el acto inaugural de la magna competencia nacional del deporte ráfaga, contó con la presencia de Cristian Valdivia, director nacional de Formando Titanes Gustavo Ayón; Febo Apolo Gómez Morales, exseleccionado nacional y presidente de la Unión de Clubes de Baloncesto; y Paul Stoll, seleccionado nacional y jugador de El Calor de Cancún.

También asistieron Raúl Villarreal, director deportivo de El Calor de Cancún; Julio César Everardo Cabrera, representante de Titanes de Gustavo Ayón, Alejandro Luna López, director general del Instituto de la Cultura Física y Deporte (ICFD) de Benito Juárez y Sergio García Núñez, integrante del Comité Organizador de Cancún, quienes acompañaron el inicio de esta importante competencia.

Cabe destacar, que el festival reúne a 126 equipos, 504 jugadores y 126 entrenadores, además de aproximadamente mil familiares y acompañantes.

En esta primera edición participan representantes de Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Vale resaltar que, Quintana Roo tiene una participación destacada con 26 equipos y 104 jugadores de Benito Juárez, Cozumel, Playa del Carmen y Felipe Carrillo Puerto, quienes tendrán la oportunidad de medir su nivel competitivo frente a deportistas de distintas entidades del país.

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Los encuentros se desarrollarán durante viernes y sábado, de 10:00 a 22:00 horas, en los gimnasios Kuchil Baxal y Jacinto Canek. Mientras que las finales se disputarán el domingo 11 de octubre, cuando se conocerá a los campeones de las diferentes categorías.

La competencia contempla categorías infantiles y juveniles, desde las generaciones 2018-2019 hasta 2006-2007, con participación mixta en las categorías menores y ramas varonil y femenil en las demás divisiones.

Bajo el formato 3x3, cada equipo estará integrado por cuatro jugadores y los partidos tendrán una duración máxima de 10 minutos o concluirán cuando uno de los conjuntos alcance primero los 21 puntos, lo que garantiza encuentros rápidos, intensos y de gran emoción.

Los equipos campeones recibirán mochila, balón oficial, medalla y trofeo. También se otorgarán reconocimientos al Cuadro Ideal y al Jugador Más Valioso de la Final, con el propósito de distinguir el talento y desempeño individual de los participantes.

Finalmente, el acceso a todas las competencias será completamente gratuito, por lo que el ICFD invitó a las familias cancunenses y visitantes a disfrutar de tres días de basquetbol, apoyar a los equipos participantes y formar parte de esta celebración deportiva.