Hará historia Cozumel al realizar el primer Triatlón de Pueblos Mágicos del país

Con la realización del primer triatlón de los Pueblos Mágicos, Cozumel busca ser punta de lanza en organización de la primera justa deportiva que promocione estos destinos turísticos de la entidad.

Así lo dio a conocer en entrevista el director de Turismo y Desarrollo Económico de Cozumel, Elías Farah Ceh, quien destacó que con esta justa deportiva se busca que la bella isla sea la punta de lanza en realizar el primer triatlón de los Pueblos Mágicos en México.

“Cozumel es la isla del deporte, tenemos eventos internacionales que se realizan en la isla como el IRONMAN Cozumel, El Gran Fondo New York (GFNY), Oceanman Cozumel, es el evento más grande de aguas abiertas más importante que tenemos en el país”, expresó el directivo.

Agregó que ahora lo que se busca es diversificarse deportivamente, por lo que realizaran el citado triatlón.

“Con esa misma misión y dentro de las estrategias de diversificar el turismo crear un nuevo turismo deportivo, en este caso es el triatlón de pueblos Mágicos Cozumel esto lo está haciendo de la mano de COMETUR, que es aparte de la estrategia nacional de turismo federativo de la secretaria de Turismo Federal y tenemos dos años de trabajar con este magno evento que se presentó en el Tianguis Turístico de Acapulco”, expresó el entrevistado.

La competencia contará con las categorías Kids, Sprint y Olímpico, además de una bolsa de premios de 150 mil pesos. Para esta primera edición se proyecta una derrama económica cercana a los 30 millones de pesos y la generación de más de mil cuartos-noche en los hoteles de Cozumel.

Sobre el magno evento, el funcionario municipal adelantó todo el recorrido de la citada justa deportiva que pasará por los lugares más emblemáticos de la bella ínsula.

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“Recorreremos los sitios históricos de la Isla, nadar por la Rada de Cozumel y durante la etapa de nado pasaremos por lugares emblemáticos de Cozumel, incluso un barco hundido, que está por la Zona de Playa Casitas”.

“Posteriormente nos subiremos a la bicicleta y nos vamos a ir hacia al sur, pasando frente al museo de la cuidad frente al Parque Benito Juatrez y pasando a la capitanía de Puertos y llegamos al poblado de Cedra donde se habitó Cozumel,”, adelantó.

Agregó Farah Ceh sobre el tramo de la carrera pedestre que también recorrerá los mejores sitios de la isla.

“Posteriormente para la parte de la carrera se va a correr en dirección hacia el norte pasando por dónde está la iglesia, que conmemora la primera misa católica en una iglesia de Cozumel y de ahí vamos a pasar por los avioncitos, es el monumento al Escuadrón 201”.

“Vamos a pasar por el lugar y también por el monumento al mestizaje y la meta va estar en el Parque Benito Juárez, frente al reloj municipal y este reloj es emblemáticos desde el año 1903 y se hizo para conmemorar los 100 años de la Independencia de México, y el triatlón terminará con una fiesta popular”, concluyó.

Cabe destacar que, la competencia se realizará el próximo 18 de octubre del presente año y las inscripciones se pueden realizar en la página The Hive Tickets.