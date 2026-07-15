Preparado para la pelea por un campeonato continental: Celex Castro

El boxeador invicto salido del semillero de los campeones World Champions, Celex Castro Olivares, declaró que ya está listo para contender por un campeonato de plata, oro o continental, después de asegurar que sus números lo avalan.

“Lo último que hemos hablado con los promotores sobre la pelea de campeonato, es que sería para el siguiente año para un título, pero este sería un campeonato intercontinental e internacional, ya estoy listo por lo que ahora hay que aprovechar cualquier oportunidad para esos cinturones”, expresó en entrevista el boxeador invicto.

Sobre una batalla por un campeonato mundial; el entrevistado destacó que todavía le falta agarrar experiencia. “Para un título mundial absoluto estamos conscientes de que debemos mejorar, tener más experiencia y crecer como boxeador profesional”, destacó.

Sin embargo, reiteró que para una pelea de campeonatos plata, oro o intercontinental ya están listos. “Para una batalla por los campeonatos intercontinentales, ya estamos más que listos”, concluyó.

Cabe destacar que, Celex Castro se mantiene como uno de los grandes prospectos de box junto con Joselito Velázquez y esto se pudo constatar con los más importantes organismos que rigen el boxeo mundial, los cuales actualizaron sus rankings en lo que se refiere a los púgiles de “Cancun Boxing”, los que continúan posicionándose de buena forma en estas listas, siendo Joselito Velázquez el más destacado al ocupar el tercer puesto en el Consejo Mundial de Boxeo.

Al revelarse los rankings al mes pasado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB), la quintilla de ases de “Cancún Boxing” que lidera Pepe Gómez conserva sus sitios privilegiados en sus respectivas categorías.

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El” Huracán” ahora chetumaleño, Joselito Velázquez Altamirano sin duda es quien está mejor posicionado dentro de estas listas que se dan a conocer cada bimestre y donde el olímpico mexicano está catalogado como uno de los contendientes al título del CMB más importante, ocupando el tercer lugar a nivel mundial.

Velázquez también ocupa buenas posiciones en los otros organismos importantes y es que al igual que en el verde y oro, el doble campeón panamericano es número tres, en la Federación Internacional de Box (FIB) y en la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en tanto que por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ocupa la casilla 11.

Por su parte Oscar “Migraña” Duarte, campeón Plata de los Superligeros, aparece en la sexta posición del CMB; en la AMB es tercero al igual que en la OMB, mientras que en la FIB ocupa el peldaño 11.

Uno de los boxeadores que está subiendo como la espuma en este tipo de listas, es el prospecto cancunense Celex Castro, quien por el momento es número 26 en los Supergallos por el CMB, esto gracias a sus recientes triunfos y a sus victorias por la vía del KO, lo que lo tiene ya en la búsqueda de algún título continental o plata.

Finalmente, de igual forma y gracias a su muy buena actuación dentro del torneo “México; Tierra de Victorias”, el orgullo de Cozumel Ricardo “Picho” Salgado también está escalando posiciones y ahora ocupa la casilla 32 a nivel mundial del Consejo Mundial de Boxeo en los pesos Gallo, aunque en caso de ganar este certamen, seguramente dará un salto importante en las clasificaciones.