Triunfan Rosa Cruz y Juan José Montes, en la primera “Kiai Run Cancún” en Malecón Tajamar

Juan José Montes y Rosa Cruz se proclamaron ganadores de los 10 kilómetros de la primera edición de la Kiai Run Cancún, celebrada este domingo por la mañana en Malecón Tajamar con la participación de 500 competidores, justa atlética que se realizó en la distancia de cinco kilómetros, los triunfos correspondieron a René Cervantes y Regina Albor.

Bajo el lema “Corre con espíritu guerrero”, más de 400 corredores de corredoras inundaron el Malecón Tajamar, lugar que se convirtió en una fiesta deportiva en la que hubo demostración y peleas de Artes Marciales Mixtas, lo cual fue innovador e histórico para las carreras que año con año se realizan en este destino turístico.

Fue a las 6:45 horas cuando se dio el banderazo de salida al contingente de atletas que participó en la caminata recreativa de 2.5 kilómetros y en las carreras de cinco y 10 kilómetros, como parte de un festival atlético enfocado en la activación física y las artes marciales.

Después de unos minutos; en los cinco kilómetros, René Cervantes cruzó primero la meta con tiempo de 18 minutos y 40 segundos, escoltado por Luis Romero y Nicolás Santos. Regina Albor se impuso en la rama femenil con registro de 23 minutos y nueve segundos, seguida por Xcaret Hernández y Shonary González.

Nazheli Ramos y Eduardo Ban triunfaron en la categoría Máster de cinco kilómetros, mientras que Blanca Castellanos y Eduardo Fuentes fueron los ganadores en Veteranos.

En la prueba estelar, Juan José Montes, de la categoría Máster, fue el primero en completar los 10 kilómetros con tiempo de 39 minutos y nueve segundos. Iván Cardona, también de Máster, ocupó el segundo lugar general, mientras que Óscar Sierra terminó tercero y se llevó el triunfo en la categoría Libre.

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Rosa Cruz confirmó su gran momento al conquistar la rama femenil con marca de 44 minutos. La corredora, quien también había triunfado el sábado en Cozumel, fue acompañada en el podio por Yazmín Quezada e Iulia Verezhkina.

A su vez, María del Carmen Ruiz ganó la categoría Máster femenil. En Veteranos, los primeros lugares correspondieron a Esther Castellanos y Juan Carlos Suárez.

Mientras que Maddson Solís ganó la prueba femenil de 400 metros, para participantes de cuatro a siete años, seguida por Maite Hidalgo. En la rama varonil, Albar Che ocupó el primer lugar y Ricardo Hernández terminó segundo.

En los 800 metros, correspondientes a la categoría de ocho a 12 años, Yoanna Flores obtuvo el primer sitio e Inés Acosta el segundo. En varonil, Andrés Carrillo fue el vencedor, seguido por Mateo y Mauro Hidalgo.

Finalmente, durante la ceremonia de premiación se realizaron cinco combates de exhibición con representantes de Black Lion MMA, quienes mostraron sus habilidades en diferentes disciplinas de combate para cerrar una exitosa jornada deportiva y familiar.