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Quintana Roo arranca con seis medallas en judo en la Olimpiada Nacional Conade 2026

Quintana Roo alcanza 99 medallas en la Olimpiada Nacional Conade 2026 que se celebra en Mérida, Yucatán.

Rafael García

Por Rafael García

17 de may de 2026

2 min

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Los deportistas Sofía Molina, Dayanna Loeza y Dylan Itzia ganan el oro, mientras que Jade González, Maximiliano Vázquez y Christopher Vázquez obtiene el bronce.
Los deportistas Sofía Molina, Dayanna Loeza y Dylan Itzia ganan el oro, mientras que Jade González, Maximiliano Vázquez y Christopher Vázquez obtiene el bronce. / Especial

Con un destacado inicio, la selección de Quintana Roo en la disciplina de judo sumó sus primeras seis preseas: tres de oro y tres de bronce, durante la jornada inaugural de la Olimpiada Nacional Conade 2026, que se celebra en el Poliforum Zamná de la ciudad de Mérida, Yucatán.

Respecto a los resultados del primer día de competencias, la primera medalla dorada llegó por conducto de la joven Sofía Molina Mayo, quien demostró su gran técnica al imponerse en la final ante su rival yucateca.

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La segunda presea áurea fue conseguida por Dayanna Loeza, quien exhibió un gran nivel competitivo para superar a su contrincante de Baja California. Fue un combate muy cerrado, en el que la quintanarroense tuvo un cierre sobresaliente para proclamarse campeona nacional.

El tercer oro para Quintana Roo se obtuvo gracias a la destacada actuación de Dylan Itzia, quien mostró precisión y dominio para derrotar en la final a Jorge Pérez, de Nuevo León y así conquistar el tercer título nacional para la entidad en esta primera jornada de actividades.

Mientras que las medallas de bronce para el estado fueron obtenidas por Jade González Hoil, en la división de más de 70 kilogramos; Maximiliano Vázquez, en los 40 kilos, y Christopher Vázquez, en los 45 kilos. De los siete competidores quintanarroenses que participaron en la jornada inaugural, seis lograron subir al podio.

Con estos resultados, Quintana Roo alcanzó las 99 preseas en el medallero general. 

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Visorean a nuevos alteristas

A fin de detectar nuevos talentos para la selección estatal de levantamiento de pesas, se llevó a cabo el Torneo de Iniciación “Forjando Campeones”, organizado por la Dirección del Deporte en Cozumel y la Comisión del Deporte de Quintana Roo (Codeq).

Este certamen marca el inicio del camino rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2027, mediante la visoría de nuevos prospectos en una disciplina en la que Quintana Roo ha obtenido importantes resultados en eventos nacionales.

En el evento participaron 19 atletas de iniciación, de entre ocho y 12 años de edad, provenientes de los municipios José María Morelos y Cozumel.

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