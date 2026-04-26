Suspenden obras en Xcalacoco por presunto derrame de aguas residuales

Autoridades municipales de Playa del Carmen colocaron sellos de suspensión en un predio en Xcalacoco de esta ciudad de Playa del Carmen, por daños a los ecosistemas, señalaron que no habrá tolerancia por afectaciones ambientales.

Al parecer por presunto derrame de aguas residuales provocado por una construcción en la playa de Xcalacoco, obligó a las autoridades de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Playa del Carmen, la inmediata intervención donde los inspectores colocaron sellos de suspensión.

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El gobierno municipal de Playa del Carmen emitió un comunicado donde lamenta el hecho ocurrido en la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) de Playa del Carmen, y que debido a esta circunstancia los inspectores de la Dirección de Normatividad y Evaluación de Impacto Ambiental, acompañados por personal de la ZOFEMAT se presentaron en la zona conocida como Xcalacoco para constatar los hechos y evaluar posibles afectaciones al ecosistema.

En este Gobierno tenemos un firme compromiso con la preservación de nuestro patrimonio natural, el respeto a la normativa ambiental vigente y la protección de los recursos costeros que son patrimonio de todas y todos los playenses, refiere el comunicado.

"No permitiremos acciones que atenten contra el equilibrio ecológico de nuestra costa ni la omisión de los reglamentos que regulan el uso de nuestra zona federal. Por ello, se ha procedido a la suspensión inmediata de las actividades y se han iniciado los procedimientos administrativos correspondientes para deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones que marca la ley", relata el comunicado.

El gobierno municipal reitera el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada ante cualquier actividad irregular. La vigilancia y el cuidado de nuestro paraíso es una tarea compartida y no bajaremos la guardia, refiere la Secretaría de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático.

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Cabe mencionar que ciudadanos han denunciado en redes sociales la destrucción de los recursos naturales en la zona conocida como Xcalacococo, desde tala de árboles, cierre de calles y que en algunas zonas los particulares han intentado invadir las playas con cercas al verse afectado los arenales por la erosión.

Vecinos de este sector llaman a las autoridades municipales y a la Procuraduría Federal del Ambiente (Profepa) realizar una investigación en el predio turístico para detener y sancionar a los responsables que están atentando contra los recursos naturales, dicen que pese a las denuncias no han actuado para preservar y conservar el hábitat de diversas especies.