Macabro hallazgo en Cancún: Encuentran el cuerpo de un hombre en la colonia Avante

Habitantess de la colonia Avante realiaron un macabro hallazgo la tarde de este domingo, luego de localizar el cuerpo sin vida de un hombre en un tramo de terracería ubicado al final de la calle Faisán, aproximadamente a 600 metros de la entrada principal de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron habitantes del lugar quienes, al transitar por la zona, se percataron de la presencia del cuerpo y de inmediato dieron aviso a los servicios de emergencia a través del número 911. Minutos más tarde, al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal, así como personal de la Secretaría de Marina, quienes procedieron a acordonar el área para preservar la escena.

Noticia Destacada Macabro hallazgo en Cancún: Encuentran un cuerpo con huellas de violencia en la SM 260

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes y el procesamiento del lugar, con el objetivo de recabar indicios que permitan esclarecer los hechos.

De manera preliminar, las autoridades informaron que el hombre presentaba múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, así como aparentes huellas de tortura, lo que hace suponer que pudo haber sido víctima de violencia extrema antes de perder la vida.

Durante las labores periciales, una familia arribó al sitio con la intención de identificar al occiso; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, el cuerpo permanece en calidad de desconocido. Será a través de los estudios forenses que se logre confirmar su identidad en las próximas horas.

El hallazgo generó preocupación entre los habitantes de la colonia Avante, quienes manifestaron su inquietud ante este tipo de hechos y solicitaron mayor presencia de las autoridades para reforzar la seguridad en la zona.