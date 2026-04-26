Basurera en Playa del Carmen se incendia y causa temor entre vecinos

Un incendio registró en la colonia Ejidal de Playa del Carmen, presuntamente provocado por vecinos, lo que ha provocado miedo en la zona debido a la intensidad del fuego, las gruesas cortinas de humo causan terror.

De acuerdo a testigos, el fuego inició de un basurero clandestino en un predio en la colonia Ejidal entre las avenidas 100 y 95, sobre la calle 26 norte, donde presuntamente fue provocado.

Hasta el momento, no se han presentado los cuerpos de emergencia para sofocar el fuego que representa una amenaza en la zona.