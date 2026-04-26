Grabación de un documental desata temor en Tizimín por supuestas armas de utilería

Calles de esta Tizimín se convirtieron en escenarios cinematográficos para la filmación de un documental extranjero, lo que generó sorpresa e incluso alarma entre vecinos, quienes inicialmente desconocían la naturaleza de las actividades.

El movimiento se registró en diversos puntos, donde la presencia de personas con cámaras profesionales, equipo técnico e incluso utilería que vecinos confundieron con armas de fuego, provocó que algunos ciudadanos realizaran reportes a la base policiaca ante el temor de una situación de riesgo.

Tras recibir los avisos, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron para verificar y, al entrevistarse con los involucrados, confirmaron que se trataba de una productora extranjera que lleva a cabo grababa para un documental estadounidense titulado Batalla de Barcos.

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Uno de los puntos más destacados del rodaje fue la esquina de la calle 51 con 46, seleccionada por los cineastas debido a su combinación de historia y apariencia contemporánea, características que, según explicaron, resultaron ideales para las tomas que requiere el proyecto, al igual se hicieron grabaciones en las inmediaciones del mercado municipal y otros puntos.

De acuerdo con integrantes del equipo de producción, Tizimín fue elegida como locación por su autenticidad urbana, así como por sus calles llenas de identidad y elementos visuales únicos, los cuales aportan la esencia que buscan plasmar en el documental.

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Asimismo, se informó que el rodaje no se limitó a un punto, ya que estuvieron en diferentes escenarios dentro de la ciudad para complementar las grabaciones.

Cabe destacar que en la filmación también participaron conductores de taxi y transeúntes que circulaban por la zona.