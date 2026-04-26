Volcadura de pochimóvil deja dos lesionados en Malibrán, Ciudad del Carmen

Un aparatoso accidente se registró en el fraccionamiento Malibrán, donde un hombre y una mujer resultaron lesionados luego de la volcadura de un pochimóvil en el que se trasladaban.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Periférica Norte, en la intersección con la calle 35-C, frente a una sucursal bancaria Santander. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la unidad de tres ruedas, con placas 23GUM6 del estado de Campeche, realizó una maniobra brusca para evitar colisionar contra una camioneta de redilas color blanco que presuntamente le cerró el paso.

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La acción provocó que el vehículo perdiera estabilidad y terminara volcado sobre su costado izquierdo, dejando atrapados momentáneamente al operador y a su acompañante en el interior.

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados. Afortunadamente, ninguno requirió traslado a hospital, al no presentar heridas de gravedad.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva también arribaron al sitio para acordonar el área y tomar conocimiento de lo ocurrido, en tanto se esperaba la llegada de peritos de tránsito para realizar las diligencias correspondientes y determinar responsabilidades.

Finalmente, las autoridades municipales exhortaron a los afectados a interponer la denuncia formal ante la Fiscalía, con el objetivo de dar seguimiento al caso y localizar al presunto responsable que habría ocasionado el percance.