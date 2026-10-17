Obreros se quedan sin empleo en Playa del Carmen; denuncian que ya no tienen para comer

La industria de la construcción en la Riviera Maya sigue cerrando sus puertas. Más de una decena de obreros desempleados desde hace una semana se encuentran en graves problemas hasta para la comida, al quedarse sin ingresos, así lo comentaron los hombres de la cuchara en un sondeo.

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Roque Chávez Villanueva relató que trabajaba en Xcaret, pero que la empresa de construcción decidió cerrar sus puertas y dejó a los colaboradores sin trabajo; lleva una semana buscando una oportunidad y no ha logrado acomodarse.

Javier González, otro obrero, opinó que en la industria de la construcción están limitadas las vacantes, pues no hay obras en el sector privado y menos en el gobierno. Expresó estar preocupado porque debe pagar renta, agua y luz, y la comida no puede faltar.

JGH