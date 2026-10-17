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Obreros se quedan sin empleo en Playa del Carmen; denuncian que ya no tienen para comer

Obreros de la construcción en Playa del Carmen denuncian falta de empleo y dificultades para comprar alimentos. Algunos llevan una semana sin ingresos y buscan nuevas oportunidades.

Por Gustavo Escalante

17 de oct de 2026

1 min

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Obreros de la construcción reportan dificultades para encontrar empleo en Playa del Carmen.
Obreros de la construcción reportan dificultades para encontrar empleo en Playa del Carmen. / Gustavo Escalante

La industria de la construcción en la Riviera Maya sigue cerrando sus puertas. Más de una decena de obreros desempleados desde hace una semana se encuentran en graves problemas hasta para la comida, al quedarse sin ingresos, así lo comentaron los hombres de la cuchara en un sondeo.

Las playas 72, 88 y Punta Esmeralda en Playa del Carmen registran un grave acumulamiento de sargazo.

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Roque Chávez Villanueva relató que trabajaba en Xcaret, pero que la empresa de construcción decidió cerrar sus puertas y dejó a los colaboradores sin trabajo; lleva una semana buscando una oportunidad y no ha logrado acomodarse.

Javier González, otro obrero, opinó que en la industria de la construcción están limitadas las vacantes, pues no hay obras en el sector privado y menos en el gobierno. Expresó estar preocupado porque debe pagar renta, agua y luz, y la comida no puede faltar.

JGH

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