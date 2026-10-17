Dos vehículos vuelcan en la carretera 307, cerca de Playa del Carmen; conductores sobreviven

Dos conductores de vehículos salvaron la vida en accidentes que se registraron en la carretera federal 307, en el tramo Puerto Aventuras - Akumal. Los vehículos se volcaron al circular a exceso de velocidad, aunado al pavimento mojado.

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De acuerdo con los datos preliminares, el primer hecho se registró a la altura del Cenote Azul, cerca del hotel Barceló, cuando el conductor de un vehículo Dodge Journey, de color rojo, al pasar sobre un tramo con charcos de agua perdió el control del volante y terminó volcado con las cuatro llantas hacia arriba.

Pese al aparatoso accidente que vivió el conductor, por fortuna no se registraron personas lesionadas de gravedad, solo golpes por el aparatoso impacto. Paramédicos que acudieron a la zona brindaron los primeros auxilios y valoraron a los ocupantes de la camioneta.

El primer vuelco ocurrió cerca del Cenote Azul e involucró una camioneta Dodge Journey.

El segundo accidente se registró a la altura del hotel Dorado Seaside, también sobre la carretera federal, donde un camión que transportaba productos congelados perdió el control en una pequeña curva y se salió de la vía, terminando volcado sobre uno de sus costados.

Pese al aparatoso accidente, no se reportaron personas lesionadas. Luego del percance, los paramédicos brindaron los primeros auxilios al operador del volante, quien por fortuna solo sufrió golpes y raspaduras leves.

JGH