Vinculan a proceso a hombre que asaltó a su familiar con un machete en Chetumal

Un hombre identificado como Erick Baltazar "N" permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso penal en su contra, luego de que un Juez de Control resolviera su vinculación a proceso por hechos que podrían constituir el delito de robo calificado, cometido presuntamente contra un familiar suyo en esta ciudad.

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La determinación judicial se dio después de que la Fiscalía General del Estado presentara ante el juzgador los datos de prueba que, a consideración de la representación social, permiten establecer la probable participación del imputado en el hecho que se le atribuye. Con ello, el Juez estimó que existían elementos suficientes para continuar con la investigación formal en una etapa judicial.

De acuerdo con las indagatorias, el episodio ocurrió el pasado 7 de octubre, cuando la víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, llegaba a bordo de su motocicleta a su domicilio y se disponía a entrar. En ese momento habría sido interceptada por Erick Baltazar "N", quien posiblemente se valió de la cercanía y la confianza que implica el parentesco para acercarse sin despertar sospechas.

Según la versión recabada por las autoridades, el hombre llevaba consigo un machete con el que habría amenazado a su familiar para obligarlo a bajar del vehículo. Una vez que el afectado descendió, el agresor presuntamente tomó la motocicleta y se alejó del sitio con la intención de huir.

Sin embargo, el plan no habría salido como lo pretendía. En ese mismo instante circulaba por la zona una patrulla, situación que aprovechó la víctima para pedir auxilio a los oficiales. Los elementos atendieron de inmediato el llamado, iniciaron la búsqueda del sospechoso y, tras ubicarlo, lograron su detención, con lo que se evitó que el probable responsable se alejara del lugar.

Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad ministerial, que integró la carpeta de investigación y lo presentó ante un Juez de Control. En la audiencia correspondiente, la Fiscalía expuso los elementos reunidos, entre ellos los relativos a la forma en que ocurrió la detención, para sustentar su solicitud de vinculación a proceso.

Tras analizar los argumentos, el juzgador dictó el auto de vinculación a proceso y, como medida cautelar, impuso la prisión preventiva por todo el tiempo que dure el procedimiento judicial. Esta medida implica que el imputado permanecerá recluido mientras se esclarecen los hechos y se define su situación jurídica.

Cabe precisar que la vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria. Se trata de una etapa del sistema penal acusatorio en la que se determina que existen indicios para continuar con la investigación bajo supervisión judicial, por lo que el imputado conserva el principio de presunción de inocencia hasta que un tribunal resuelva lo contrario.

La Fiscalía General del Estado indicó que continuará con la integración del caso y aportará los medios de prueba necesarios para sostener su postura en las siguientes fases del proceso, en el que se determinará si existe responsabilidad penal del imputado por el delito de robo calificado.

JGH