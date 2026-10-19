Detienen a dos extranjeros por presunta extorsión de 300 mil pesos a un contratista en Cancún

Dos personas originarias de Guatemala fueron detenidas y vinculadas a proceso por su probable participación en delitos contra la salud y su presunta relación con la extorsión a un contratista de obra, a quien habrían exigido 300 mil pesos para permitirle continuar con los trabajos de remodelación de un hotel en Benito Juárez.

De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía General del Estado, los detenidos fueron identificados como Jenner Eberto “N”, de 36 años, y Arsemia Elena “N”, de 46, quienes fueron localizados durante acciones de investigación en las inmediaciones del ejido Alfredo V. Bonfil y el fraccionamiento Paseos de la Palma.

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Durante el operativo, los agentes aseguraron presunta marihuana, cristal, cocaína, un vehículo y dos teléfonos celulares.

Las investigaciones señalan que ambos estarían presuntamente relacionados con la extorsión denunciada por una víctima de identidad reservada, quien se desempeñaba como contratista de obra y estaba encargada de la remodelación de un hotel en Benito Juárez.

Según las indagatorias, el pasado 2 de octubre, el contratista habría recibido exigencias de pago por 300 mil pesos para permitirle continuar con los trabajos. En caso de no entregar el dinero, presuntamente lo amenazaron con hacerle daño a él o a integrantes de su familia.

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La Fiscalía señaló que Jenner Eberto “N” presuntamente habría ordenado a otra persona enviar mensajes intimidatorios al contratista para presionarlo a realizar el pago.

Ambos detenidos fueron vinculados a proceso por un juez de control por su probable participación en delitos contra la salud, mientras continúan las investigaciones correspondientes.