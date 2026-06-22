¡Pidió 11 mil pesos! Denuncian presunto intento de extorsión a turistas por agente de Tránsito en Cancún

La extorsión opera con aparente uniformidad, a bordo de unidades oficiales y bajo el uso de la autoridad, denunciaron turistas que estuvieron a punto de ser víctimas de un supuesto intento de cobro indebido por hasta 630 dólares, equivalentes a 11 mil pesos por parte de un agente de Tránsito sobre la avenida José López Portillo, cuando salían de Puerto Juárez con rumbo a la ciudad.

Un ciudadano intervino y registró el hecho en imágenes; al verse evidenciado, el oficial se retiró apresuradamente.

En la ciudad, habitantes señalan que también son objeto de detenciones frecuentes por parte de elementos viales, quienes aplican supuestas infracciones con el fin de presionar a los conductores para que todo se “resuelva” mediante pagos irregulares.

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El hecho reciente fue captado en la unidad M-508, donde un oficial, al parecer, intentó exigir más de 600 dólares a una pareja de turistas estadounidenses, una suma elevada que contrasta con los ingresos habituales de la población local. De acuerdo con lo observado, el elemento no portaba a la vista su cámara corporal, pese a la obligación de utilizarla durante sus labores.

La pareja, visiblemente confundida por la situación, confrontó al agente, aunque este insistía en su pretensión. La intervención de un ciudadano evitó que entregaran el dinero, pues ya estaban a punto de realizar el pago para retirarse del lugar.

Al verse expuesto, el uniformado se retiró rápidamente sin ofrecer mayor explicación, en lo que usuarios en redes sociales calificaron como un posible intento de abuso de autoridad. La difusión del video generó molestia y debate entre la población, que afirmó haber enfrentado situaciones similares durante diversos operativos viales.

Aunque los elementos están obligados a portar cámaras corporales que registren su actuación, ciudadanos consideraron que esta medida no ha sido suficiente para frenar estas prácticas.

“¿De qué sirven las cámaras que portan los oficiales si no se sanciona a quienes abusan? No reflejan lo que realmente ocurre con los ciudadanos”, señalaron conductores inconformes.

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Automovilistas relataron que incluso han sido detenidos tras adquirir mercancía de gran volumen, como materiales de ferretería o artículos para el hogar, pese a presentar documentación que acredita la propiedad del vehículo y el destino de la carga. En algunos casos, afirmaron, se les habría solicitado dinero para evitar sanciones.

Entre la población existe la percepción de que nadie queda exento. Desde conductores de autos particulares que se dirigen a sus actividades laborales, familias en trayectos cotidianos, motociclistas, incluidos repartidores, hasta usuarios del transporte público, cualquiera puede convertirse en presunta víctima de intentos de cobro indebido, acusaron ciudadanos.