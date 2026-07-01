Caen policías turísticos por presunta extorsión a turistas con terminal bancaria en Cancún

Dos elementos de la Policía Turística adscritos a la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito fueron dados de baja luego de analizar videos de cámaras corporales en los que presuntamente se observó que pidieron dinero a turistas cuando se encontraban en la zona hotelera. Incluso, uno de los elementos llevaba una terminal de pago, ya que a los extranjeros les solicitaron dinero mediante el uso de una tarjeta bancaria.

Información recabada de manera oficial reveló que este presunto acto de corrupción fue detectado tras el análisis preventivo y aleatorio de videos captados por cámaras corporales, donde se observó que ambos elementos abordaron a unos turistas cuando se encontraban en el corazón de la zona hotelera y, durante un intercambio de palabras, uno de los policías presuntamente les pidió dinero para dejarlos ir.

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En las imágenes captadas por el dispositivo se logró observar que uno de los policías llevaba una terminal de pago dentro de una bolsa, con la cual aparentemente realizaron un cargo a la tarjeta del extranjero. Momentos después, se aprecia que los elementos se retiran del sitio a bordo de una patrulla, mientras que los turistas caminan en sentido opuesto para abandonar el lugar.

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito, Jaime Padilla Barrientos, confirmó la mañana de este miércoles el inicio de un expediente a través de la Dirección de Asuntos Internos de la corporación. Además, informó que ambos elementos fueron separados de sus funciones y dados de baja de manera definitiva.

En este sentido, se dio a conocer que continuará el proceso de investigación. Asimismo, se indicó que se dará parte a la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de cohecho.