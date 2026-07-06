¡Les pidieron más de 24 mil pesos! Detienen a tres policías turísticos de Cancún por presunta extorsión

De nueva cuenta, la Policía Turística se encuentra envuelta en un escándalo por un caso más de corrupción, luego de la detención de tres elementos señalados de haber despojado de más de 24 mil pesos a dos extranjeros bajo la amenaza de llevarlos a la cárcel.

Los tres policías involucrados presuntamente en los delitos de abuso de autoridad y extorsión fueron identificados como Juan “N”, de 35 años; Jessica Monserrat “N”, de 32 años y José Gabriel “N”, de 37 años de edad, quienes se encuentran a disposición del Ministerio Público para ser investigados.

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Los dos turistas agraviados presentaron una denuncia por los hechos ocurridos la madrugada del viernes pasado, cuando dos elementos de la Policía Turística, un hombre y una mujer, los interceptaron y les inventaron que estaban haciendo sus necesidades fisiológicas en la vía pública, con lo que serían detenidos.

Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) determinaron que los policías exigieron la cantidad de mil 400 dólares, lo que representa la cantidad de 24 mil 456 pesos, para no llevarlos a prisión y los trasladaron a la base de la corporación en la zona hotelera.

El otro elemento involucrado arribó a esas instalaciones y trasladó a los dos turistas a un cajero automático, para que consiguieran el dinero. Uno de ellos realizó el retiro de 800 dólares y el otro de 600 dólares, para completar la cantidad que les exigieron los uniformados para no mandarlos a la cárcel.

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Al recuperar su libertad, los turistas presentaron la denuncia correspondiente y con esto, elementos de la FGE procedieron a la detención de los tres elementos de la Policía Turística que son señalados de incurrir en este grave de corrupción.

Apenas la semana pasada, la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito dio a conocer que fueron separados de sus cargos dos policías turísticos, quienes tenían una terminal de cobro para tarjetas bancarias, con la que presuntamente extorsionaban a extranjeros.