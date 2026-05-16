Capturan en Campeche a presunto cobrador de derecho de piso en Cancún

Un hombre acusado de cobrar "derecho de piso" a comerciantes de Cancún fue capturado en el estado de Campeche y trasladado a Quintana Roo para enfrentar cargos por extorsión.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, tras trabajos de inteligencia y seguimiento, agentes ubicaron y detuvieron a Oscar José “N”, quien era buscado por hechos ocurridos en agosto de 2025 en el fraccionamiento Cielo Nuevo, en la Supermanzana 249 del municipio de Benito Juárez.

De acuerdo con las indagatorias, el ahora detenido llegó junto con otros tres sujetos armados a un establecimiento comercial, donde presuntamente amenazó al encargado para exigirle un pago mensual de 15 mil pesos a cambio de permitirle operar después de cierto horario. Según la denuncia, el grupo criminal aseguró que controlaba la zona de Paseos del Mar y Cielo Nuevo, advirtiendo que los negocios que se negaran a pagar tendrían que cerrar.

Las amenazas escalaron al día siguiente, cuando otro individuo arribó al comercio y disparó hacia el interior del local para intimidar al empleado y obligarlo a cumplir con la cuota exigida. Ante el temor por su seguridad, el propietario entregó el dinero solicitado durante varios meses; sin embargo, al volverse económicamente insostenible, decidió denunciar los hechos ante las autoridades ministeriales.

La captura de Oscar José “N” se realizó en coordinación con las autoridades ministeriales y de seguridad de Campeche. Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación de Quintana Roo trasladaron al imputado a Cancún, donde quedó internado en el Centro de Retención Municipal a disposición del juez que determinará su situación jurídica.

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