¿Quién es El Marce? El hombre atacado a balazos en Mérida que fue objetivo prioritario en Quintana Roo

La Secretaría de Seguridad Pública, SSP, detuvo a cuatro personas tras el intento de homicidio a balazos ocurrido ayer en Montes de Amé contra un hombre que permanece estable y que, de manera extraoficial, ha sido identificado como José Marcelino N, alias El Marce, señalado previamente por autoridades de Quintana Roo como objetivo prioritario y líder de un grupo generador de violencia.

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La agresión se registró durante la mañana en las inmediaciones de las calles 32 y 79, en el norte de Mérida. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre salía de un inmueble y se disponía a abordar un vehículo cuando dos personas llegaron en una motocicleta y realizaron disparos en su contra.

Tras la agresión, familiares comenzaron a trasladarlo en un automóvil particular. Durante el operativo, elementos de la SSP tuvieron contacto con la unidad y paramédicos de la corporación brindaron los primeros auxilios antes de llevarlo a un hospital.

La dependencia informó posteriormente que la víctima se encuentra estable y pudo proporcionar información sobre lo ocurrido.

Agentes investigadores de la SSP, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, llevaron a cabo un cerco tanto en esta ciudad como en las principales carreteras de la entidad para dar con los presuntos atacantes, lo que horas después sucedió.

Aseguran motocicleta

Como parte de las diligencias, la Policía identificó y aseguró una motocicleta presuntamente relacionada con la agresión. Reportes recabados durante el operativo la describen como una Italika FT125 roja, sin placas, que habría sido abandonada después de los disparos.

Versiones preliminares señalaron y posteriormente se confirmó que los responsables serían dos hombres y dos mujeres.

La pareja que disparó, tras dejar la motocicleta, habría continuado la huida a bordo de un automóvil Chevrolet Beat gris.

Un video difundido en redes sociales muestra parte del momento del ataque y comenzó a circular pocas horas después de los hechos.

Horas más tarde, la SSP confirmó la detención de una pareja. La captura se dio en la carretera Hunucmá-Ucú, a la altura del Cobay, donde se instaló un retén.

A los agentes les llamó la atención que en un vehículo Volkswagen con placas de otro estado, conducido por una mujer, se encontraba recostado un hombre en la parte posterior tratando de no ser identificado. Señalan que sería El Marce.

Señalan que sería El Marce

La SSP y la Fiscalía de Yucatán no han identificado públicamente al lesionado. Sin embargo, distintas versiones señalan que se trataría de José Marcelino N, alias El Marce.

Ese nombre aparece en los registros públicos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

El 9 de junio de 2025, la dependencia anunció su captura en Cancún y lo identificó como objetivo prioritario del Atlas Delictivo del estado.

Fue detenido en la avenida 135 de la Supermanzana 336 cuando circulaba en una camioneta. Durante la inspección, agentes localizaron bolsas con hierba con características similares a la marihuana y una sustancia parecida al cristal, según informó entonces la Fiscalía.

La autoridad quintanarroense señaló además que José Marcelino N contaba desde abril de 2023 con una orden de aprehensión por su presunta participación en el homicidio calificado de cuatro hombres.

La Fiscalía lo relacionó de manera probable con la colocación de mantas en distintos puntos de Cancún dentro de una disputa con otro grupo por la comercialización de drogas en el bulevar Kukulcán.

Tras aquella captura, José Marcelino N quedó a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica. Sin embargo, en los comunicados públicos consultados de la Fiscalía quintanarroense no aparece con claridad qué ocurrió posteriormente con los procesos que enfrentaba ni bajo qué resolución recuperó su libertad.