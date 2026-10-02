Difunden VIDEO del momento exacto en el que un hombre fue baleado al Norte de Mérida

La mañana de este viernes, un hombre resultó lesionado por disparos de arma de fuego en el fraccionamiento Montes de Amé, al norte de Mérida, lo que provocó una fuerte movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Policía Estatal de Investigación (PEI).

Horas después del ataque, comenzó a circular en redes sociales un video que mostraría el momento exacto en el que el hombre fue baleado. En las imágenes se observa el instante de la agresión, mientras la víctima se encontraba en la zona.

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De acuerdo con los primeros reportes, sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta habrían llegado hasta donde se encontraba el hombre y, tras realizar varias detonaciones, escaparon rápidamente del lugar.

Hombre es baleado en Montes de Amé; difunden VIDEO de la agresión en Mérida / Cortesía

SSP y PEI mantienen operativo

Los disparos generaron una intensa movilización policial en Montes de Amé, donde agentes de la SSP y elementos de la PEI desplegaron un operativo para tratar de ubicar a los presuntos responsables.

Hasta el momento, la información sobre el ataque permanece como preliminar, mientras las autoridades recaban evidencias y realizan las investigaciones correspondientes para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar el móvil de la agresión.

El uso de una motocicleta para aproximarse al sitio y escapar posteriormente es uno de los aspectos que forman parte de las primeras líneas de investigación, aunque será la autoridad correspondiente la que determine las circunstancias precisas del ataque.

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La zona permaneció bajo vigilancia policial mientras continuaban las diligencias relacionadas con el hombre lesionado y la búsqueda de los presuntos agresores.

Habrían identificado a la víctima

De manera preliminar, trascendió que el hombre agredido sería José Marcelino “N”, alias “El Marce”, quien en junio de 2025 fue identificado por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo como un objetivo prioritario de su Atlas Delictivo y señalado como presunto líder de un grupo criminal generador de violencia en Benito Juárez.

En aquella ocasión, la dependencia informó que fue detenido por su probable relación con delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, y que contaba con una orden de aprehensión por su presunta participación en un caso de homicidio calificado en agravio de cuatro hombres.