Condenan a tres hombres por secuestro y delitos sexuales contra menores en Quintana Roo

Tres hombres fueron sentenciados a un total de 178 años de prisión por los delitos de secuestro agravado, violación y abuso sexual cometidos contra menores de edad en los municipios de Benito Juárez y Cozumel, informó la Fiscalía General del Estado.

La condena más alta fue para Isaí Eduardo Pérez Cisneros, de 26 años, originario de Quintana Roo, quien recibió 140 años de prisión por el delito de secuestro agravado en perjuicio de un adolescente de 17 años en Benito Juárez.

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De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en diciembre de 2017, cuando la víctima se encontraba en un negocio y fue sustraída por la fuerza para trasladarla a una casa de seguridad.

Posteriormente, los responsables se comunicaron con la familia del adolescente para exigir un millón de pesos a cambio de su liberación. Sin embargo, días después, la víctima fue privada de la vida por traumatismo craneoencefálico severo.

Condenan a hombre por violación de su hijastra

En otro caso, Armando Asael Negrón Onofre, de 33 años, originario de Quintana Roo, fue sentenciado a 30 años de prisión por el delito de violación en agravio de su hijastra, quien tenía 12 años al momento de los hechos.

La Fiscalía informó sobre la sentencia condenatoria dictada en su contra, aunque no se proporcionaron mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el delito.

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Ocho años de prisión por abuso sexual en Cozumel

Por último, Miguel Ángel Vidal Silva, de 49 años, originario de Yucatán, recibió una sentencia de ocho años de prisión por el delito de abuso sexual en agravio de una alumna de nueve años, en hechos registrados en el municipio de Cozumel.