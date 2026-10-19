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Detienen en Mérida a “El Marce”, presunto líder criminal buscado por homicidio en Quintana Roo

Quintana Roo / Sucesos

Capturan al presunto implicado en un secuestro ocurrido hace 13 años en Cancún

Las víctimas fueron trasladadas a un domicilio de la Región 95, donde presuntamente las ataron y exigieron a sus familiares 100 mil pesos para liberarlas

Por Redacción Por Esto!

19 de oct de 2026

1 min

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Según la Fiscalía, el detenido presuntamente vigilaba a las víctimas mientras otros implicados contactaban a sus familiares para exigir el pago del rescate
Según la Fiscalía, el detenido presuntamente vigilaba a las víctimas mientras otros implicados contactaban a sus familiares para exigir el pago del rescate / Especial

Un hombre identificado como Flavio Alfonso, de 33 años, originario de Nayarit, fue detenido por su probable participación en el secuestro de dos personas ocurrido en enero de 2013 en Cancún, informó la Fiscalía General del Estado.

Elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión contra el señalado por su probable participación en el delito de secuestro, en agravio de Carlos Tonatiuh e Ismael de Jesús.

Durante el operativo, agentes de investigación aseguraron presuntas drogas, un vehículo y dos teléfonos celulares

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De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 17 de enero de 2013, cuando las víctimas se encontraban en un centro nocturno ubicado en el Parque de Las Palapas. Al lugar habría llegado Flavio Alfonso acompañado de otros sujetos, quienes presuntamente sacaron por la fuerza a ambos hombres.

Las víctimas fueron cubiertas de la cabeza y trasladadas en un vehículo tipo taxi hasta un domicilio ubicado en la Región 95, donde fueron atadas de pies y manos.

Armando Ricardo N., de 23 años, fue vinculado a proceso por el homicidio de Andrés, cuyo cuerpo fue localizado con lesiones de arma blanca

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Según las indagatorias, Flavio Alfonso presuntamente se encargó de vigilarlas, mientras los responsables solicitaban información de contacto de sus familiares para exigirles un pago de 100 mil pesos a cambio de su liberación.

La Fiscalía informó que el señalado se encuentra sujeto a proceso ante un juez de control por estos hechos.

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