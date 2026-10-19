Capturan al presunto implicado en un secuestro ocurrido hace 13 años en Cancún

Un hombre identificado como Flavio Alfonso, de 33 años, originario de Nayarit, fue detenido por su probable participación en el secuestro de dos personas ocurrido en enero de 2013 en Cancún, informó la Fiscalía General del Estado.

Elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión contra el señalado por su probable participación en el delito de secuestro, en agravio de Carlos Tonatiuh e Ismael de Jesús.

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De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 17 de enero de 2013, cuando las víctimas se encontraban en un centro nocturno ubicado en el Parque de Las Palapas. Al lugar habría llegado Flavio Alfonso acompañado de otros sujetos, quienes presuntamente sacaron por la fuerza a ambos hombres.

Las víctimas fueron cubiertas de la cabeza y trasladadas en un vehículo tipo taxi hasta un domicilio ubicado en la Región 95, donde fueron atadas de pies y manos.

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Según las indagatorias, Flavio Alfonso presuntamente se encargó de vigilarlas, mientras los responsables solicitaban información de contacto de sus familiares para exigirles un pago de 100 mil pesos a cambio de su liberación.

La Fiscalía informó que el señalado se encuentra sujeto a proceso ante un juez de control por estos hechos.