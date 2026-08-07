Capturan en Jalisco a presunto autor intelectual de homicidios cometidos en Playa del Carmen

La captura de un presunto generador de violencia vinculado con al menos dos homicidios ocurridos este año en Playa del Carmen se concretó en el estado de Jalisco, donde autoridades de Quintana Roo y esa entidad ejecutaron una orden de aprehensión tras varios meses de investigación.

Ángel Eduardo "N", alias "El Ruso", fue detenido en el municipio de Zapopan por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con apoyo de la Fiscalía de Jalisco. De acuerdo con las autoridades, el imputado era considerado un objetivo prioritario dentro del Atlas Delictivo estatal.

La Fiscalía informó que la localización del sospechoso fue resultado de aproximadamente tres meses de trabajos de inteligencia, investigación de campo, gabinete y análisis tecnológico.

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Lo acusan por dos homicidios

El detenido enfrenta una orden de aprehensión por su probable participación en el homicidio calificado de un hombre, ocurrido el 15 de junio en el fraccionamiento Palmas I, en Playa del Carmen.

Según la carpeta de investigación, Ángel Eduardo "N", presuntamente en complicidad con otra persona, habría ordenado el asesinato de la víctima, quien fue atacada con disparos de arma de fuego dentro de un domicilio y posteriormente falleció a consecuencia de las lesiones.

Además, las autoridades señalaron que existe una segunda orden de aprehensión en su contra por otro homicidio calificado, registrado el 23 de junio en el estacionamiento de una tienda de autoservicio ubicada sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, también en Playa del Carmen.

Investigación apunta a una célula delictiva

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, ambos crímenes habrían sido planeados por el ahora detenido junto con otro individuo, quienes presuntamente utilizaban a integrantes de una célula delictiva para ejecutar los ataques.

Las autoridades sostienen que las indagatorias permitieron establecer un patrón de operación relacionado con estos hechos violentos, aunque será el proceso judicial el que determine la responsabilidad penal del imputado.

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Lo señalan como generador de violencia

La Fiscalía de Quintana Roo informó que Ángel Eduardo "N" también es investigado por su probable participación como autor intelectual en otros homicidios registrados durante el presente año en Playa del Carmen.

Tras su captura en Zapopan, el detenido quedó a disposición de la autoridad competente para ser trasladado a Quintana Roo y enfrentar el proceso penal correspondiente por los delitos que se le imputan.