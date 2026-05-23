Motociclista muere atropellado en la carretera Playa del Carmen-Cancún

Un motociclista perdió la vida al ser atropellado por un vehículo sobre la carretera federal, en el tramo Playa del Carmen-Cancún, las autoridades realizan las investigaciones pertinentes.

Los hechos ocurrieron a la altura de Punta Maroma, a pocos metros antes de llegar al filtro policial de Playa del Carmen, donde fue impactado por un automóvil.

Los primeros datos preliminares, señalan que la víctima circulaba a bordo de una motocicleta cuando fue arrollada, y que debido al fuerte impacto murió de forma instantánea.

En la escena arribaron los paramédicos abordo de una ambulancia quienes de inmediato brindaron los primeros auxilios, sin embargo, nada pudieron hacer, el hombre ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada por las autoridades para poder realizar los peritajes de los hechos, más tarde se presentaron los agentes de la Fiscalía General de Quintana Roo para realizar el análisis de los hechos para esclarecer el accidente.

El cuerpo fue recogido y trasladado a las instalaciones de Servicios Médicos Forenses para la necropsia de ley. Se desconoce la identidad del motociclista.