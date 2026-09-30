Identifican al hombre atropellado en el bulevar Colosio de Cancún; conductor sigue sin ser localizado

El hombre que murió atropellado en el bulevar Luis Donaldo Colosio, a la altura de Plaza Cumbres, fue identificado como trabajador de una obra en construcción.

Sus familiares acudieron a realizar los trámites para la identificación y reclamación del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo). Hasta el cierre de esta edición no había detenidos.

Noticia Destacada Muere hombre atropellado en bulevar Colosio de Cancún; conductor logra darse a la fuga tras matar al trabajador

El accidente ocurrió la tarde del lunes, cuando el peatón intentaba cruzar la vialidad en dirección al Aeropuerto Internacional de Cancún. De acuerdo con los reportes, fue impactado por un automóvil cuyo conductor se retiró del lugar sin auxiliarlo.

Paramédicos que llegaron al sitio confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales; entre las lesiones reportadas se indicó una fractura de cráneo con exposición de masa encefálica.

La información dada a conocer inicialmente señaló que se trataba de un automóvil BMW convertible de color blanco. Datos más recientes indicaron que la unidad fue localizada momentos después del atropellamiento, a la altura del restaurante Pollo Feliz, sobre el mismo bulevar; sin embargo, el conductor no ha sido ubicado y la identidad del fallecido tampoco ha sido dada a conocer.

El auto del presunto responsable fue localizado abandonado / Especial

Elementos de Tránsito acordonaron la zona para facilitar el trabajo de los peritos forenses y de los policías de investigación, quienes procesaron el lugar y recabaron indicios. Las diligencias obligaron al cierre de los carriles centrales del bulevar durante alrededor de dos horas, lo que generó afectaciones a la circulación.

El accidente también volvió a poner atención sobre los cruces peatonales en este tramo del bulevar Luis Donaldo Colosio, pues a unos metros del sitio existe un puente peatonal que, de acuerdo con lo observado en la zona, no es utilizado por todos los trabajadores que necesitan cruzar la vialidad, exponiéndose al riesgo de ser atropellados.