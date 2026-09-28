Muere hombre atropellado en bulevar Colosio de Cancún; conductor logra darse a la fuga tras matar al trabajador

Una tragedia se registró la tarde de este lunes en el bulevar Luis Donaldo Colosio, en donde un trabajador perdió la vida al ser atropellado por el conductor de un vehículo que se dio a la fuga, a la altura de la Plaza Cumbres, en el sentido hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Los primeros reportes señalaron que el ahora occiso intentó cruzar del lado de una gasolinera hacia el camellón central, para intentar llegar al otro lado de la avenida, en busca de una ruta de transporte hacia el centro de la ciudad.

Sin embargo, el conductor de un vehículo, aparentemente de la marca BMW, circulaba con exceso de velocidad y atropelló al peatón, a quien proyectó varios metros y al caer a la cinta asfáltica fue aplastado por la misma unidad.

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El responsable de ocasionar el percance se dio a la fuga con todo y su vehículo, alrededor de las 18:15 horas locales. Elementos de la Dirección de Tránsito cerraron la circulación en este punto del bulevar Colosio y desviaron el tráfico hacia los carriles laterales que sirven de ingreso a la Plaza Cumbres, lo que generó un congestionamiento vial.

A unos 200 metros del lugar del accidente se encuentra un puente peatonal, el cual en ocasiones no es utilizado por las personas que buscan llegar al otro lado de la avenida.