Fatal accidente entre autobús y motocicleta deja un muerto en la avenida López Portillo de Cancún

Trágico accidente de tránsito ocurrido la tarde de este domingo sobre la avenida José López Portillo cobró la vida de un motociclista, luego de que fuera atropellado por un autobús del transporte público de la línea SEA, en las inmediaciones de la tercera entrada de la Región 94.

El percance movilizó a cuerpos de emergencia, autoridades de tránsito y elementos de seguridad, además de generar severas afectaciones a la circulación vehicular en una de las principales arterias de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, el autobús involucrado, una unidad color rojo con número económico 810, correspondiente a la ruta 2, era conducido por un operador de origen cubano.

Testigos señalaron que presuntamente el chofer circulaba a exceso de velocidad y habría estado compitiendo con otra unidad del transporte público. Asimismo, versiones preliminares indican que el conductor habría cruzado el semáforo en luz roja mientras entregaba cambio a los pasajeros, situación que será investigada por las autoridades competentes.

En esas circunstancias ocurrió la colisión con el motociclista, quien terminó debajo del autobús. Debido al impacto, las llantas traseras de la pesada unidad le pasaron por encima, provocándole lesiones de extrema gravedad que lo dejaron tendido sobre el pavimento.

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Personas que presenciaron el accidente solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia mediante el número 911. Paramédicos de una empresa particular llegaron en cuestión de minutos para brindar atención prehospitalaria; sin embargo, tras una rápida valoración confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada de manera preliminar como un joven originario del estado de Chiapas, aunque las autoridades serán las encargadas de confirmar oficialmente su identidad una vez concluidos los procedimientos legales.

Tras el fatal accidente, elementos policiacos acordonaron la zona para preservar la escena, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento correspondiente y el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley.

El operador del autobús permaneció en el interior de la unidad hasta la llegada de las autoridades, evitando así una posible confrontación con personas que comenzaron a congregarse en el lugar tras el accidente.

Posteriormente fue asegurado para ser puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones y se deslinden responsabilidades.