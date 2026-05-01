Adulto mayor sufre fractura de cráneo tras ser atropellado por motociclista en Cancún

Un hombre de la tercera edad sufrió una fractura craneoencefálica luego de ser atropellado por el conductor de una motocicleta en el cruce de las avenidas Chichén Itzá y Kabah. El accidente ocurrió la tarde de este viernes y generó la movilización de paramédicos y autoridades.

De acuerdo con testigos, alrededor de las 15:15 horas, el motociclista circulaba sobre la avenida Kabah, en dirección de la avenida Cobá hacia la José López Portillo, cuando atropelló a un adulto mayor que cruzaba sobre la avenida Chichén Itzá a bordo de un triciclo.

Tras el fuerte impacto, ambos salieron proyectados varios metros sobre el pavimento. La peor parte se la llevó el hombre de la tercera edad, quien sufrió una fractura de cráneo, además de múltiples golpes en el cuerpo, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital General por paramédicos de una empresa privada.

Minutos después arribaron socorristas de la Cruz Roja, quienes confirmaron que el conductor de la motocicleta también presentaba una probable fractura en la cabeza, así como lesiones en las costillas y una muñeca, por lo que fue llevado de emergencia al Hospital de Especialidades del IMSS, en la Supermanzana 510.

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Testigos señalaron que el motociclista presuntamente se pasó la luz roja del semáforo en el mencionado cruce, justo cuando el hombre del triciclo atravesaba la avenida, por lo que terminó impactándolo en un costado. Asimismo, indicaron que en el sitio hay cámaras del complejo de seguridad C5, cuyas imágenes serán solicitadas por las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Elementos de la Dirección de Tránsito acudieron al lugar para resguardar la zona hasta la llegada del perito de la corporación, quien se encargó de asegurar la motocicleta, una Italika tipo motocross de color negro, así como el triciclo amarillo en el que viajaba el adulto mayor.

Ambas unidades fueron trasladadas a un corralón y quedaron a disposición de las autoridades ministeriales, que realizarán el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades. Más tarde, fuentes del Hospital General informaron que el estado de salud del adulto mayor era grave y su pronóstico reservado.