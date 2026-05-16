Hombre es atropellado por combi en prolongación Tulum de Cancún

La tarde de este sábado se registró un accidente vial sobre la prolongación Tulum, en el cruce con la avenida Niños Héroes, donde un hombre resultó lesionado luego de ser atropellado por una unidad de transporte público. El percance ocurrió frente a una tienda Elektra y un establecimiento de Domino's Pizza, una zona de constante movimiento vehicular y peatonal.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar de los hechos, el peatón fue embestido por una combi de la ruta 79 perteneciente al sindicato TTE, identificada con el número económico 399.

Testigos señalaron que el impacto ocurrió cuando la víctima intentaba cruzar la vialidad, aunque serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar cómo sucedió exactamente el accidente y quién tuvo la responsabilidad.

Tras el reporte al número de emergencias, al sitio arribaron paramédicos a bordo de una ambulancia para brindar atención médica al hombre lesionado, quien permanecía tendido sobre el pavimento mientras era auxiliado. Los socorristas realizaron una valoración prehospitalaria para estabilizarlo y posteriormente determinar si era necesario trasladarlo a un hospital para recibir atención especializada.

Elementos de la Dirección de Tránsito también acudieron al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes, levantar el peritaje y coordinar la circulación vehicular, ya que el accidente generó afectaciones en el tráfico de la zona.

Durante varios minutos, uno de los carriles permaneció parcialmente bloqueado mientras se realizaban las maniobras de auxilio y el levantamiento de información.

La unidad involucrada quedó detenida metros adelante del sitio del impacto, mientras las autoridades entrevistaban al conductor y a algunos testigos para esclarecer las circunstancias del accidente. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud del lesionado ni se ha revelado su identidad.

Vecinos y comerciantes señalaron que el cruce de prolongación Tulum con avenida Niños Héroes es considerado un punto de riesgo debido al constante flujo de unidades de transporte público, vehículos particulares y peatones que diariamente transitan por el lugar. Indicaron que en diversas ocasiones se han registrado incidentes similares, por lo que solicitaron mayor vigilancia vial y medidas preventivas para reducir el riesgo de accidentes.