Realizan un cateo en un departamento del fraccionamiento Kusamil de Cancún

Elementos federales llevan a cabo un cateo al interior de un departamento en las inmediaciones del fraccionamiento Kusamil.

Durante el medio día, habitantes de los alrededores observaron como las autoridades policíacas realizaron la detención de al menos cinco presuntos delincuentes, quienes fueron abordados al interior de vehículos oficiales y trasladados de manera inmediata.

La diligencia ocurrió en el circuito primavera en el edificio marcado con el número 48, del fraccionamiento Kusamil, la zona fue delimitada por elementos de la Marina y la Guardia Nacional, mientras agentes de investigación de la Fiscalía complementaban la orden de cateo.

Hasta el momento las autoridades poliiacas no han emitido información sin embargo habitantes del fraccionamiento señalaron que observaron la detención de al menos cinco personas.