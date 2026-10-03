Rescatan a dos víctimas de trata tras tres cateos en Cancún: aseguran casas y hallan drogas

Tres cateos realizados en distintos puntos de Cancún dejaron como resultado el aseguramiento de dos víctimas en un inmueble investigado por trata de personas, así como el decomiso de presuntas drogas, preservativos, objetos de índole sexual y documentos, entre otros indicios que quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

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Las diligencias se llevaron a cabo en dos inmuebles relacionados con investigaciones por trata de personas y en una vivienda donde se indagaban posibles actividades de narcomenudeo, como parte de las acciones de investigación para recabar evidencias sobre hechos posiblemente constitutivos de delito.

Uno de los cateos se realizó en la Supermanzana 23, sobre la calle Roble, entre las calles Ceibo y 8, donde las autoridades investigaban un posible caso de trata de personas. Durante la intervención fueron aseguradas dos víctimas, cuya situación quedó bajo atención de las instancias correspondientes para determinar las circunstancias en las que se encontraban y brindarles el apoyo necesario.

Durante un operativo en la Supermanzana 23, se logró el rescate y resguardo de dos víctimas.

En el inmueble también fueron localizadas cuchillas cortadoras con restos de hierba seca, empaques de preservativos y una bolsa con polvo blanco, además de diversos envoltorios que contenían hierba seca. Entre los indicios asegurados destacaron documentos personales, como pasaportes y credenciales, así como libretas con distintas anotaciones que presuntamente podrían estar relacionadas con los servicios ofrecidos en el lugar.

El segundo cateo relacionado con una investigación por trata de personas se efectuó en la Supermanzana 520, manzana 22, en la casa marcada con el número 1109. En este sitio, las autoridades localizaron paquetes de preservativos, juguetes de índole sexual, bolsas con polvo blanco y una bolsa con hierba seca.

Un tercer cateo contra la venta de drogas se realizó en el fraccionamiento La Rioja 2.

Los objetos y las sustancias fueron asegurados como parte de la diligencia, con el propósito de que sean analizados y se determine si guardan relación con la investigación que dio origen a la intervención del inmueble.

Por otra parte, en la Privada Oso 01, manzana 39, del fraccionamiento La Rioja 2, se cumplimentó una orden de cateo por una investigación relacionada con narcomenudeo. En el lugar, las autoridades encontraron una cantidad considerable de envoltorios con distintas sustancias, presuntamente relacionadas con la venta y distribución de drogas.

El resultado de esta última diligencia fue el aseguramiento de 40 envoltorios con polvo de color blanco, 50 dosis con pastillas de diferentes colores, 118 bolsitas con hierba seca y 23 envoltorios con una sustancia sólida cristalina.

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Tras concluir los operativos, las tres casas quedaron aseguradas con los sellos de las respectivas unidades de investigación de las fiscalías especializadas.

JGH