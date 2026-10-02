Catean vivienda en la Supermanzana 23 de Cancún por una investigación de trata de personas

Una fuerte movilización de elementos de las distintas corporaciones policíacas y militares se registró la noche de este viernes, en un operativo de cateo que se registró en una cuartería de la Supermanzana 23, a una cuadra de distancia de la avenida Uxmal, en una investigación relacionada presuntamente con actividades de trata de personas.

La diligencia fue encabezada por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes revisaron el cuarto marcado con el número 2, en el segundo nivel de un domicilio que se ubica en el cruce de las calles Roble y Ceibo, en la parte posterior del Mercado 23.

Las primeras versiones indicaron que la movilización se registró como parte de una investigación por el delito de trata de personas, sin que se diera a conocer si esta actividad ilícita estaría relacionada con una posible explotación sexual o laboral de personas.

La llegada de un contingente de patrullas llamó la atención de los vecinos de esta parte céntrica de la ciudad, alrededor de las 20:30 horas, cuando las unidades de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina Armada de México, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Policía Municipal cerraron la circulación en la calle Roble.

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Los elementos de la Fiscalía General del Estado llegaron en varios vehículos, sin logotipo oficial y procedieron a revisar una de las habitaciones del segundo nivel de un inmueble habilitado para la renta de cuartos.

De manera preliminar se indicó que los agentes de la Policía de Investigación reunieron pruebas suficientes para solicitar una orden de cateo a un juez de control, para la revisión de la vivienda, por la sospecha de actividades de trata de personas en el interior.

La FGE no ha reportado si hubo alguna persona detenida o si localizaron a posibles víctimas en la revisión que realizaron durante más de una hora, pero al retirarse colocaron sellos de aseguramiento, únicamente en la puerta de entrada del cuarto número 2, por indicios localizados de presuntas actividades ilícitas.

En esta misma Supermanzana 23, la FGE realizó un operativo de cateo hace dos semanas en el restaurante y cocktelería La Pasadita, en donde fueron localizadas 6 mujeres, cinco de estas mexicanas y una originaria de Guatemala, quienes eran víctimas de trata de personas en la modalidad de prostitución ajena, en ese establecimiento ubicado en la calle Chaca, a unos metros de la Terminal de Autobuses ADO.