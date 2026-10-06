Exjefe de la Policía Turística de Cancún es vinculado a proceso por presunto tráfico de personas

Ayer, el exjefe de la Unidad Operativa de la Dirección de la Policía Turística de Cancún, Erik “N”, fue vinculado a proceso por un juez federal debido a su presunta participación en una organización que se dedica al tráfico de personas. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el exfuncionario fue procesado junto con otros cuatro integrantes de una agrupación delictiva.

Los cinco imputados enfrentan cargos por delincuencia organizada, con la finalidad de cometer tráfico de personas, derivado de una investigación iniciada durante el año pasado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

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Entre los procesados se encuentra Jumilca “N”, señalada como presunta líder de la organización. De acuerdo con la indagatoria, desde el 2024 cuenta con una orden de captura en Estados Unidos por tráfico de personas y fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

También fueron vinculados Reyna “N”, Eva “N” y Ernesto “N”. La audiencia se realizó ante un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, quien calificó de legal las detenciones y determinó que existían datos de prueba suficientes para iniciar el proceso penal.

Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso prisión preventiva de oficio a los cinco imputados, quienes fueron ingresados a los centros federales de readaptación social números 2 y 3 de Ciudad Juárez, destinados a mujeres y hombres, respectivamente. Para la investigación complementaria se estableció un plazo de tres meses.

Los cinco fueron detenidos el 26 de septiembre durante operativos simultáneos en Chiapas y Quintana Roo, como parte de las indagatorias contra la presunta organización. Los cateos fueron efectuados con órdenes judiciales y la participación de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Marina) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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Durante las diligencias fueron asegurados ocho cartuchos útiles, un arma larga, pasaportes, identificaciones, tarjetas de crédito y dinero en efectivo, además de concretarse las órdenes de aprehensión, informó la FGR.

Según la investigación federal, la organización habría operado desde Chiapas, en la frontera con Guatemala, hasta Chihuahua y la zona limítrofe con Texas, donde presuntamente realizaba actividades relacionadas con el tráfico de personas.

El caso continuará bajo investigación durante el plazo establecido por el juez, mientras los cinco imputados enfrentan el proceso penal por los delitos que les fueron atribuidos