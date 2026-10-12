Cae “El Viejón”, presunto líder de banda Gota a Gota en Cancún; detienen a otros ocho y aseguran 24 armas

En dos operativos de cateo, una célula del grupo criminal Gota a Gota fue desmantelada por las autoridades, con la captura de 9 de sus integrantes y el aseguramiento de 24 armas de fuego y porciones de droga, entre otras evidencias de extorsiones.

Noticia Destacada ¿Qué pasó con la zorra gris vista en Cancún? Esto informó la Secretaría de Salud de Quintana Roo

Uno de sus centros de operaciones se encontraba en la Supermanzana 225, en donde el jueves pasado, se realizó la revisión de un inmueble, en donde los agentes de la Fiscalía General del Estado encontraron cinco armas largas y más de mil cartuchos.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer el resultado de esta operación para desarticular una célula de la banda Gota a Gota que se había alineado con un grupo del narcotráfico con la intención de fortalecer sus actividades delictivas.

El presunto líder del grupo desarticulado fue identificado como Ricardo N, alias “El Viejón” y o “El Apá”, de 39 años, originario de Jalisco, quien tenía bajo su mando a otros 8 integrantes de su grupo, quienes fueron detenidos en dos distintas acciones.

Los cateos se realizaron en fincas ubicadas en el fraccionamiento Jardines del Sur 1 y en la Supermanzana 225.

Los operativos de cateo fueron realizados en un domicilio del fraccionamiento Jardines del Sur 1 y en una vivienda de la Supermanzana 225. En estas movilizaciones fueron detenidos el presunto cabecilla y cinco de los integrantes del grupo criminal, quienes llegaron de Jalisco en el mes de julio pasado para iniciar sus actividades ilícitas.

Cinco de los detenidos fueron identificados como José de Jesús N, alias “El Güero”, de 28 años, Alexis de Jesús N, de 27 años, José Manuel N, de 24 años y el menor, Jonathan Gerardo N, todos estos originarios de Jalisco, así como Alejandro N, de 31 años, originario de Michoacán.

En otra acción, los elementos detuvieron a tres integrantes del mismo grupo criminal, Miguel N, alias “El Flaco”, Lubia N, alias “La Pelona” y Fredy Alberto N, alias “El Fredy”, los tres son originarios de Tabasco.

Con estas detenciones, la Fiscalía General del Estado reportó que fueron aseguradas 13 armas largas de grueso calibre y 11 cortas, más de 1,700 cartuchos, 70 cargadores, 11 chalecos tácticos, dos camionetas, una de estas con blindaje y una libreta con anotaciones de 14 negociaciones de extorsión.

Los detenidos fueron identificados como integrantes de Gota a Gota, alineados a un grupo criminal, dedicados a narcomenudeo, extorsión y préstamos inmediatos, con cobros excesivos de intereses, a través de la extorsión, la violencia y la intimidación.

Noticia Destacada Vinculan a proceso a presunto halcón criminal por homicidio de taxista en Nicolás Bravo

El modo de operar consistía en proporcionar préstamos inmediatos de 2 mil a 200 mil pesos, sin ningún tipo de papeleo, principalmente en agravio de pequeños comerciantes, con el cobro de intereses del 20 al 50 por ciento.

Este tipo de ilícitos era cometido hace varios años principalmente por colombianos, con una modalidad de préstamos con cobros diarios, semanales o mensuales, aceptando en garantía aparatos, facturas de autos y escrituras de bienes inmuebles, como viviendas y negocios, con altos intereses que convertían las deudas impagables.

JGH