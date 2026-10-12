Catean dos domicilios en Cancún y aseguran armas de fuego y dosis de drogas

Durante un cumplimiento de dos órdenes de cateo, se aseguraron armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y posibles estupefacientes, además de la detención de seis hombres por su presunta relación con delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo.

El primer cateo se llevó a cabo en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Jardines del Sur, de la Supermanzana 326 de esta ciudad en donde se aseguraron paquetes que contenían hierba seca de color verde similar la marihuana y otros con polvo blanco parecido a la cocaína, 9 armas largas, 9 armas cortas, 28 cargadores para arma de fuego, 166 cartuchos útiles, 11 chalecos de color negro, 24 gorras de color negro, pierneras, documentos oficiales.

Noticia Destacada Policía de Investigación catea domicilio en la Supermanzana 225 de Cancún; aseguran drogas, armas y cartuchos

Mientras que en el segundo cateo en el fraccionamiento La Selva, en la Supermanzana 225, se aseguró una sustancia cristalina, hierba seca de color verde, sustancia sólida de color café, 1,545 cartuchos de diferentes calibres, 42 cargadores para arma de fuego, 5 armas de fuego largas, 2 armas de fuego cortas, chaleco de uso táctico, una camisa y pantalón táctico, un radio tipo walkie-talkie y documentos oficiales.

En ambos inmuebles los elementos procedieron a colocar los sellos de aseguramiento los cuales quedaron bajo resguardo de la Fiscalía; en tanto que los indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Cinco hombres y un adolescente fueron detenidos en la Supermanzana 326, luego de que presuntamente intercambiaban sustancias ilícitas / Especial

Detienen a seis personas en la Supermanzana 326

En otra diligencia, los agentes detuvieron en flagrancia a seis sujetos, a quienes observaron, cuando intercambiaban sustancias de posibles narcóticos, sobre la avenida Mallorca, de la Supermanzana 326.

El Fiscal General señaló que los detenidos son identificados como Alejandro “N”, Alexis de Jesús “N”, José de Jesús “N”, José Manuel “N”, Ricardo “N” y un adolescente, a quienes les aseguraron hierba seca de color verde, dinero en efectivo y un vehículo marca Chevrolet con placas del estado de Quintana Roo.

Aparentemente los seis masculinos forman parte de un grupo delincuencial generador de violencia, dedicado a la venta de estupefacientes. Los sujetos, así como los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad ministerial