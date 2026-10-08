Policía de Investigación catea domicilio en la Supermanzana 225 de Cancún; aseguran drogas, armas y cartuchos

Un domicilio señalado como presunta casa de seguridad fue cateado la noche de este jueves por elementos de la Policía de Investigación en la Supermanzana 225 de Cancún, donde las autoridades localizaron drogas, cinco armas largas y una cantidad considerable de cartuchos útiles de distintos calibres.

El operativo se realizó en la manzana 9, sobre la calle 100, entre las calles 105 y 105-A, hasta donde arribaron agentes de la Policía de Investigación para cumplimentar una orden de cateo derivada de una carpeta de investigación. La diligencia contó con el apoyo de corporaciones municipales, estatales y federales, que desplegaron un dispositivo de seguridad en los alrededores del inmueble.

Durante la intervención, los agentes localizaron diversas bolsas que contenían hierba seca, así como otras con una sustancia cristalina. El hallazgo motivó la intervención de personal de Servicios Periciales, encargado de procesar el inmueble y recabar los indicios que pudieran estar relacionados con las actividades investigadas.

Sin embargo, uno de los descubrimientos que más llamó la atención de las autoridades fue la presencia de numerosas bolsas con cartuchos para armas cortas y largas. De manera extraoficial, trascendió que el número de municiones aseguradas podría superar las mil unidades, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer un conteo oficial ni el calibre de todos los proyectiles encontrados.

Noticia Destacada Activa FGE búsqueda de Reynaldo Miguel Sebastián, fundador de Morena y aspirante al proceso interno en Quintana Roo

Además de las municiones, los agentes localizaron una caja en cuyo interior había cinco armas largas, presuntamente fusiles tipo AR-15. Todo el material fue asegurado y quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales para su registro, análisis y posterior integración a la carpeta de investigación correspondiente.

De acuerdo con información recabada de manera preliminar, el inmueble habría sido ubicado a partir de una investigación iniciada por agentes ministeriales, quienes presuntamente obtuvieron datos que permitieron identificar el domicilio y solicitar ante la autoridad judicial la orden para ingresar y realizar la inspección.

Hasta la publicación de esta nota, la Policía de Investigación no había confirmado si durante el cateo se logró la detención de alguna persona relacionada con los hechos, ni había proporcionado detalles sobre la procedencia de las armas, las municiones o las sustancias encontradas.

Una vez concluida la intervención, el inmueble quedó asegurado y bajo resguardo mediante los sellos correspondientes, mientras la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones.