FGE investiga el hallazgo de tres personas sin vida en un domicilio en Chetumal

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo inició una carpeta de investigación tras el hallazgo de tres personas sin vida al interior de una vivienda del municipio de Othón P. Blanco, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

A través de un comunicado, la Fiscalía informó que lleva a cabo las diligencias correspondientes y recaba los datos de prueba necesarios para avanzar en las indagatorias y determinar las condiciones en las que sucedió el caso.

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El pronunciamiento se da luego de que se reportara la localización de tres cuerpos en un domicilio ubicado sobre la avenida Sicilia, en el cruce con la calle San Salvador, en Chetumal, donde autoridades mantenían acordonada la zona mientras peritos realizaban el procesamiento de la escena.

De acuerdo con información preliminar, uno de los fallecidos sería un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quien presuntamente habría privado de la vida a otras dos personas, entre ellas su esposa, antes de atentar contra su propia vida. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

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Hasta el momento, la dependencia no ha precisado la identidad de las víctimas ni las circunstancias en que ocurrieron los fallecimientos, por lo que se espera que las diligencias ministeriales permitan establecer la mecánica de los hechos y las posibles causas.