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Auto se incendia y queda reducido a cenizas en la carretera Reforma-Bacalar; ocupantes salen ilesos

Un vehículo sufrió pérdida total tras incendiarse por un cortocircuito en la carretera Reforma-Bacalar; los ocupantes lograron bajar a tiempo y resultaron ilesos.

Por Fernando Baeza

24 de oct de 2026

2 min

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Un auto sufrió pérdida total tras incendiarse en la carretera Reforma-Bacalar.
Un auto sufrió pérdida total tras incendiarse en la carretera Reforma-Bacalar. / Fernando Baeza

Un vehículo particular quedó completamente destruido luego de incendiarse, presuntamente por un cortocircuito, a la altura del kilómetro 4 del tramo Reforma-Bacalar, en las inmediaciones de la cabecera municipal. De acuerdo con los primeros reportes, nadie resultó lesionado.

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La unidad se dirigía hacia la zona rural de Bacalar cuando comenzó a presentar la falla. Según la información disponible, el fuego se originó por un problema eléctrico y se extendió con rapidez por el vehículo, lo que obligó a sus ocupantes a detenerse y a descender de él antes de que las llamas lo consumieran por completo.

Tras el reporte, elementos del Cuerpo de Bomberos de Bacalar acudieron al lugar y trabajaron para sofocar el incendio. Los bomberos lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a la vegetación cercana. Al concluir las labores, la unidad quedó reducida a su estructura, por lo que se reportó como pérdida total.

La información disponible tampoco precisa la hora exacta del incidente ni si la circulación en el tramo se vio afectada mientras se atendía la emergencia.

Corresponderá a las autoridades competentes, o a un peritaje particular en caso de que el propietario cuente con seguro, establecer qué originó la falla eléctrica y si existieron factores como instalaciones deficientes, modificaciones al sistema eléctrico o falta de mantenimiento.

Ante este tipo de hechos, las corporaciones de emergencia suelen recomendar a los conductores revisar de manera periódica el estado de cables, fusibles y batería, evitar instalar accesorios sin personal calificado, detenerse de inmediato en un lugar seguro si perciben olor a quemado o humo, y alejarse del vehículo antes de intentar apagar el fuego. También aconsejan llevar un extintor en buen estado y conocer los números de emergencia en la zona.

JGH

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