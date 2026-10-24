Tras dos ataques a pescadores, Quintana Roo anuncia medidas por aumento de avistamientos de cocodrilos

El aumento de avistamientos de cocodrilos, incluidos dos ataques a pescadores en el municipio Felipe Carrillo Puerto, obligará al Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo (Ibanpqroo) a implementar nuevas medidas preventivas para reducir los riesgos de interacción entre estos reptiles y la población.

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El director del organismo, Javier Carballar, explicó que las nuevas estrategias se enfocarán en informar y concientizar a los habitantes de Chetumal, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto sobre el comportamiento de estos animales, que se encuentran en su hábitat natural. Asimismo, reconoció la necesidad de capacitar a las autoridades para evitar capturas y reubicaciones inadecuadas de los ejemplares que habitan en los cuerpos de agua del sur de Quintana Roo.

En Chetumal se han incrementado los avistamientos de cocodrilos en el Boulevard Bahía, principalmente durante las noches, al grado de convertirse en un atractivo para quienes acuden a observarlos. Sin embargo, los visitantes no siempre toman precauciones e incluso arrojan alimentos a los reptiles, como salchichas, fruta y papas fritas que compran a vendedores semifijos instalados en la Explanada de la Bandera.

Aunque los avistamientos han aumentado y existen riesgos, Carballar aclaró que la presencia de cocodrilos no significa necesariamente que tendrán una conducta agresiva, pues generalmente reaccionan para defenderse cuando se sienten amenazados. No obstante, advirtió que alimentarlos puede provocar que pierdan el temor natural a las personas y se acerquen en busca de comida, lo que incrementaría el riesgo de encuentros peligrosos.

Sobre las medidas preventivas, señaló que se implementarán en coordinación con los ayuntamientos y contemplan la instalación de señalizaciones en los puntos donde existe mayor interacción entre la población y los reptiles. La estrategia no se limitará al sur del estado, pues también abarcará la laguna Nichupté, en Cancún, y Cozumel, indicó el funcionario.

Carballar subrayó que Quintana Roo cuenta con una amplia extensión de manglares y humedales que constituyen el hábitat natural de los cocodrilos, depredadores que cumplen una función importante en el equilibrio ecológico. Por ello, insistió en evitar la pesca nocturna y el ingreso a los cuerpos de agua durante la noche, además de no alimentar a los ejemplares ni dejar restos de comida cerca de los humedales.

Al respecto, Abraham Martín, habitante de Chetumal, señaló que observar cocodrilos se ha convertido en una experiencia para quienes acuden al Boulevard Bahía, aunque reconoció que prácticamente nadie toma medidas preventivas. Indicó que algunas personas incluso brincan la barrera de concreto del malecón para tomar fotos, sin considerar que podrían caer al agua y sufrir un ataque, por lo que se pronunció a favor de implementar medidas para proteger a los visitantes.

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Por su parte, Román Padilla, también habitante de Chetumal, consideró que deberían aplicarse multas a quienes alimentan a los cocodrilos, pues esta práctica altera su comportamiento natural y puede hacer que pierdan el temor a las personas. Planteó que las autoridades ambientales tengan mayor presencia en el Boulevard Bahía y promuevan la conciencia ciudadana sobre los peligros de alimentar a los reptiles o acercarse demasiado a ellos.

JGH