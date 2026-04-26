Rescataron a dos niños durante incendio de una casa de Paseos Kabah en Cancún

Un incendio registrado en el interior de una casa en la Supermanzana 222, del fraccionamiento Paseos Kabah, movilizó a decenas de vecinos y cuerpos de emergencia tras el reporte de dos menores dentro del inmueble afectado.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el siniestro inició en una de las habitaciones, presuntamente por el uso de un encendedor; otra versión apunta a una falla eléctrica relacionada con un cargador de teléfono celular. Las autoridades determinarán con precisión el origen tras las investigaciones correspondientes que incluyen peritaje de la escena y análisis de testigos.

Noticia Destacada Columna de humo negro alarma a conductores en Cancún

Al percatarse del fuego, habitantes de casas cercanas reaccionaron rápidamente y de manera organizada, combatieron las llamas con cubetas de agua. Esta valiente intervención ciudadana permitió contener parcialmente el avance del siniestro y, sobre todo, rescatar a los dos menores que se encontraban solos en el interior de la vivienda, ya que sus padres no estaban en ese momento.

Durante las labores de auxilio inicial, al menos tres personas presentaron síntomas de intoxicación por inhalación de humo, como tos intensa y ardor en los ojos, por lo que recibieron atención prehospitalaria en el sitio por paramédicos, sin requerir traslado hospitalario alguno.

Minutos después del reporte al 911, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron al lugar para sofocar por completo el incendio y evitar su propagación a las viviendas vecinas. También brindaron apoyo a los afectados.

Tres personas resultaron intoxicadas por el intenso humo en el área. / Erick Díaz

Aunque no se registraron víctimas fatales, la casa tuvo daños materiales considerables, particularmente en el interior donde el fuego afectó colchones, muebles, ropa y enseres personales, además de causar afectaciones estructurales en paredes y cableado eléctrico que requerirán reparación.

Las autoridades municipales mantienen abiertas las diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido y deslindar posibles responsabilidades.

Protección Civil reiteró el urgente llamado a la ciudadanía a extremar precauciones en el uso de aparatos eléctricos, especialmente cargadores de celular, así como mantener encendedores y objetos de riesgo fuera del alcance de los niños dentro del hogar.

Este incidente resalta la importancia de la solidaridad vecinal en Cancún.