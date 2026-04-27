Pensiones Bienestar 2026 en Yucatán: todo sobre los pagos del bimestre mayo-junio

Ante el próximo inicio del mes de mayo, beneficiarios de las Pensiones Bienestar esperan con ansias el anuncio de los depósitos, y en Yucatán se prevé que ya esté cerca de confirmarse el calendario de pagos correspondiente al bimestre de mayo-junio.

Y es que se espera que la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, se encargue de revelar las fechas para el nuevo calendario de pagos de las pensiones.

Se prevé que el calendario de pagos sea revelado el próximo lunes 4 de mayo y ese mismo día inicie el primer depósito.

🚨 Aviso importante 🚨

Me reportan que en diversos estados del país se están realizando llamadas desde supuestos números telefónicos de la Secretaría de @bienestarmx y de servidores públicos de la institución, solicitando que se comuniquen a otro número y reproduciendo audios… pic.twitter.com/QY4Q3eGoZl — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) April 16, 2026

¿Quiénes cobran su Pensión Bienestar en mayo?

Se espera que una vez anunciado el calendario de pagos de Bienestar, los siguientes beneficiarios: