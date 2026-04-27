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Pensiones Bienestar 2026 en Yucatán: todo sobre los pagos del bimestre mayo-junio

Beneficiarios de las Pensiones Bienestar en Yucatán esperan sus depósitos del mes de mayo.

Por Redacción Por Esto!

27 de abr de 2026

1 min

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Se espera la entrega de pagos de las Pensiones Bienestar
Se espera la entrega de pagos de las Pensiones Bienestar / Especial

Ante el próximo inicio del mes de mayo, beneficiarios de las Pensiones Bienestar esperan con ansias el anuncio de los depósitos, y en Yucatán se prevé que ya esté cerca de confirmarse el calendario de pagos correspondiente al bimestre de mayo-junio.

Y es que se espera que la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, se encargue de revelar las fechas para el nuevo calendario de pagos de las pensiones.

Se prevé que el calendario de pagos sea revelado el próximo lunes 4 de mayo y ese mismo día inicie el primer depósito.

¿Quiénes cobran su Pensión Bienestar en mayo?

Se espera que una vez anunciado el calendario de pagos de Bienestar, los siguientes beneficiarios:

  • Adultos Mayores
  • Mujeres de 60 a 64 años
  • Personas con discapacidad

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