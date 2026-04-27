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Quintana Roo / Sucesos

Vecinos intentaron linchar a un hombre por presunto abuso sexual a una menor en Cancún

Los vecinos tomaron la motocicleta del hombre y le prendieron fuego, mientras que el señalado se encerró en su vivienda.

Por Gabriel Alcocer

27 de abr de 2026

2 min

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Con la intervención de los policías municipales, el sujeto aceptó salir y se entregó a la autoridad
Con la intervención de los policías municipales, el sujeto aceptó salir y se entregó a la autoridad / Especial

Un intento de linchamiento se registró en un domicilio de la Supermanzana 216, en el fraccionamiento Galaxias Guadalupana, en donde los vecinos acorralaron a un sujeto que es señalado de haber abusado sexualmente de una niña de 12 años de edad.

Los habitantes del lugar incendiaron la motocicleta del presunto responsable, la cual se encontraba estacionada frente a su domicilio, luego de enterarse de la agresión que sufrió una menor que momentos antes comentó lo sucedido a su madre la noche del domingo.

Los menores carecían de alimentación suficiente y vivían en un entorno de vulnerabilidad tanto física como emocional

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El presunto responsable se encontraba encerrado en su hogar, ante el riesgo de ser agredido por sus vecinos y con la intervención de los policías municipales, aceptó salir y se entregó a la autoridad para aclarar la situación.

En medio del dialogo con los uniformados, el detenido negó haber hecho algo malo y admitió que le dio un “raid” a la niña en su motocicleta. Los policías lo trasladaron en una patrulla a la base de la corporación para los trámites de la puesta a disposición ante el Ministerio Público, mientras personal del Grupo Especializado para la Atención de la Violencia Familiar y de Género le brindaron apoyo a la niña agraviada.

Las primeras versiones indicaron que el sujeto que fue detenido, se llevó a la menor en su motocicleta un día antes, cuando presuntamente cometió el abuso. La víctima regresó a su hogar la noche del domingo en un vehículo de servicio de transporte, sin que se conozcan las circunstancias de lo sucedido.

Por este motivo, el presunto agresor se encuentra bajo investigación de las autoridades ministeriales.

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