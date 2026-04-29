Ciclista es atropellado por un conductor de unidad pesada en Playa del Carmen

Un hombre fue aplastado por un volteo sobre la avenida 28 de Julio con arco vial luego de que el operador de la pesada unidad no alcanzara a observar cuando un hombre de aproximadamente 50 años de edad cruzó la avenida sin la mínima precaución.

Al no alcanzar a visualizar al ciclista el operador de la unidad terminó por pasarle por encima de las piernas una de las llantas frontales del volteo.

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Testigos que observaron lo sucedido le gritaron rápidamente el operador que detuviera la marcha y solicitaron la intervención de cuerpos de emergencia al número 911 a lograr arribaron elementos de bomberos quienes realizaron el rescate posteriormente aborda de una ambulancia trasladaron en calidad de urgente al lesionado al hospital general.

El operador fue detenido por las autoridades correspondientes mientras el volteo y la bicicleta fueron remolcados al corralón