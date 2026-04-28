Reportan grave a mujer lesionada por moto acuática en Playa Gaviota Azul de Cancún

Una mujer que resultó lesionada en el accidente provocado por una moto acuática en la Playa Gaviota Azul fue reportada como grave, por una fractura en la cadera que podría dejarla parapléjica, en una situación que está siendo verificada por la Fiscalía General del Estado (FGE).

El dictamen del médico legista de la FGE no se ha dado a conocer para determinar la magnitud de la lesión, mientras personas cercanas a la agraviada difundieron que presenta una grave lesión en la pelvis y esto podría impedirle volver a caminar, aunque la paciente todavía se encuentra en una etapa de evaluaciones de especialistas en el Hospital General.

En tanto, la Fiscalía resolverá en las próximas horas la situación jurídica de los dos sujetos que fueron detenidos en este caso, Mateo “N”, de 35 años y José “N”, de 36 años, quienes se encontraban en estado de ebriedad al momento de los hechos la tarde del domingo pasado.

Los primeros reportes indicaron que cinco personas tuvieron que ser hospitalizadas por las lesiones que sufrieron, entre ellas una menor de edad, y en el transcurso de este martes se dio a conocer que una mujer identificada como Julia es la víctima más grave.

Además de la grave lesión en el área de la cadera, la joven resultó con fractura de costillas y clavícula, debido al fuerte golpe de la moto acuática que era conducida por un sujeto en estado de ebriedad.

Noticia Destacada Ataque a balazos genera alarma en Villas Lakin de Cancún; no hay lesionados

Hasta el momento, no se ha determinado la identidad del propietario de las dos Wave Runner que aparentemente fueron entregadas en renta a las personas que se encontraban alcoholizadas y que no tenían experiencia para conducir este tipo de unidades.

Las primeras investigaciones establecieron que cada uno de los sujetos circulaba en una de estas unidades y al acercarse a la orilla, uno de éstos aceleró en vez de frenar y con esto salió del agua e ingresó unos 10 metros en el área de la arena.

En este trayecto, impactó a unas siete personas y cinco de éstas ameritaron ser trasladadas a un hospital. El accidente en la orilla del mar se registró alrededor de las 18:50 horas del domingo, en una parte de la playa con mucha concurrencia, lo que generó alarma entre los asistentes.

Las dos motos acuáticas fueron aseguradas por personal de la Capitanía de Puerto para los trámites administrativos, mientras la FGE tiene a su cargo el proceso penal contra los detenidos por el delito de lesiones.