Automovilista sufre aparatoso accidente en la carretera federal de Playa del Carmen

Un automovilista presuntamente bajó los influjos del alcohol resultó con lesiones graves luego de provocar un aparatoso accidente sobre la carretera federal de Playa del Carmen, el hombre fue auxiliado por cuerpos de emergencia y lo trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron en el tramo carretero de Playa del Carmen -Tulum, donde un vehículo Nissan March de color gris, circulaba con dirección al sur pero al llegar a la altura del retorno del Hotel Hard Rock Riviera Maya, perdió el control del volante de la unidad.

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Al parecer debido al exceso de la velocidad, el conductor del auto se subió sobre el camellón central y durante el impacto derribó un poste de alumbrado público. Luego del choque el vehículo giró varias vueltas hasta terminar volcado con los neumáticos hacia arriba, invadiendo el carril de alta velocidad en el sentido opuesto de sur a norte.

El conductor quedó atrapado entre los fierros retorcidos del coche, se desconoce su identidad, de acuerdo a testigos el hombre no podía moverse, se desconoce si estaba o no bajo los influjos del alcohol o de alguna droga.

Minutos después de los hechos, en la escena arribaron los cuerpos de emergencia, paramédicos de Protección Civil y elementos de Bomberos, de inmediato trabajaron para rescatar del hombre, los paramédicos quienes de inmediato lo estabilizaron, debido a su grave estado de salud lo trasladaron de emergencia a un hospital cercano.

En la escena llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acordaron la zona para evitar otros percances al ser carretera federal de alta circulación.

Luego de la inspección del vehículo, las autoridades descubrieron varias latas de bebidas alcohólicas en el interior, el accidente mantuvo parcialmente cerrada la circulación durante las primeras en tanto realizaban los peritajes.