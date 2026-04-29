Reporte de presunto auto robado desata persecución policiaca en Cancún; fue falsa alarma

Intensa movilización policiaca registró luego de que se reportara al número de emergencias 911 una unidad presuntamente robada, lo que derivó en una persecución por distintas calles de la ciudad.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos iniciaron en el cruce de la calle 24 con la avenida 30, donde una patrulla intentó marcar el alto al conductor mediante el uso del megáfono. Sin embargo, el ciudadano hizo caso omiso a las indicaciones y continuó su trayecto, lo que activó el protocolo de seguimiento por parte de las autoridades.

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Ante la negativa del conductor de detenerse, varias unidades del sector 2 se sumaron al operativo, coordinando esfuerzos para darle alcance. La persecución concluyó sobre la carretera federal, a la altura comprendida entre las avenidas 34 y 38, frente a una sucursal bancaria, donde finalmente lograron cerrarle el paso al vehículo señalado.

Una vez asegurada la unidad, los elementos procedieron a realizar la verificación correspondiente de los datos y números de serie a través del sistema del C4. Tras varios minutos de revisión, las autoridades confirmaron que el vehículo no contaba con reporte de robo y que toda la documentación se encontraba en regla.

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Como parte del procedimiento, los oficiales solicitaron al conductor el llenado del Informe Policial Homologado (IPH), con el fin de dejar constancia de los hechos y la intervención realizada.

Finalmente, al no encontrarse irregularidades, los elementos se retiraron del lugar sin mayor novedad, permitiendo que el ciudadano continuara su camino. No se reportaron personas lesionadas ni daños materiales derivados de este incidente.