Guerra con Irán pone en jaque a EU: secretario de Defensa enfrenta presión por gasto récord y crisis militar

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, comparecerá ante legisladores en un momento clave marcado por la guerra con Irán, un conflicto que ha generado tensiones políticas, cuestionamientos sobre su legalidad y preocupaciones por el creciente gasto militar.

La audiencia se llevará a cabo en la Cámara de Representantes, donde se analizará el presupuesto de defensa para 2027, que contempla un monto sin precedentes.

El contexto no es menor: el conflicto, iniciado sin la aprobación formal del Congreso, ha sido calificado por legisladores demócratas como innecesario y costoso.

En contraste, el Partido Republicano ha respaldado la estrategia del presidente Donald Trump, aunque también ha comenzado a mostrar señales de inquietud por el desarrollo de la guerra.

¿Por qué Hegseth enfrenta presión en el Congreso?

La comparecencia del funcionario se da en medio de críticas por el impacto del conflicto, que incluye el aumento en el gasto militar, la escasez de municiones y cuestionamientos sobre la capacidad de defensa frente a ataques con drones.

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Legisladores también han señalado incidentes graves durante la guerra, como ataques que han dejado víctimas civiles.

Además, el hecho de que la intervención militar no haya sido autorizada por el Congreso ha intensificado el debate sobre los límites del poder ejecutivo en materia de seguridad nacional.

¿Qué propone el nuevo presupuesto militar de Estados Unidos?

El plan presupuestal para 2027 plantea elevar el gasto en defensa a cerca de 1.5 billones de dólares, una cifra histórica. Las autoridades militares buscan justificar este incremento con la necesidad de fortalecer capacidades clave, como sistemas antimisiles, drones y flotas navales.

Este aumento se produce en un escenario internacional complejo, donde la tensión en Medio Oriente ha obligado a Estados Unidos a reforzar su presencia militar, incluyendo el despliegue de múltiples portaaviones en la región.

NOW: Secretary of War Pete Hegseth delivers his opening statement to the House Armed Services Committee in his first hearing since start of Operation Epic Fury.



"The biggest challenge, the biggest adversary we face at this point are the reckless, feckless and defeatist words of… pic.twitter.com/P1YqlYuxXS — Fox News (@FoxNews) April 29, 2026

¿Qué impacto tiene el conflicto con Irán a nivel global?

El cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán ha generado efectos inmediatos en la economía mundial, particularmente en el aumento de los precios del petróleo. Esta situación ha complicado el panorama político en Estados Unidos, especialmente de cara a futuros procesos electorales.

Mientras tanto, el conflicto se mantiene en un punto de tensión, con un alto el fuego frágil y sin señales claras de resolución. La comparecencia de Hegseth será clave para definir el rumbo de la política de defensa estadounidense y responder a las crecientes dudas sobre la conducción de la guerra.

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