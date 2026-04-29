Claudia Sheinbaum destaca el acuerdo logrado con gasolineros para bajar el precio del diesel a  27 pesos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a cuestionamientos sobre su alto nivel de aprobación, que supera el 70 por ciento en encuestas recientes, y lo vinculó directamente con el respaldo de la ciudadanía a las acciones de su gobierno.

Durante su conferencia matutina, tras la firma del acuerdo con la industria siderúrgica, la mandataria destacó que los resultados se deben a una estrategia basada en acuerdos con distintos sectores para fortalecer la economía nacional.

Sheinbaum subrayó que la percepción positiva no es casual, sino resultado de decisiones coordinadas que buscan impactar directamente en el bienestar de la población. Como ejemplo, mencionó el reciente acuerdo alcanzado con empresarios gasolineros, autoridades energéticas y el sector financiero para contener el precio del diésel.

¿Por qué Sheinbaum mantiene alta aprobación?

La presidenta atribuyó su posicionamiento tanto a nivel nacional como internacional a la confianza de la población en su gestión. Afirmó que la ciudadanía respalda su gobierno porque percibe que las políticas públicas están enfocadas en mejorar las condiciones de vida.

En ese sentido, explicó que el modelo de su administración se basa en el trabajo conjunto entre gobierno, iniciativa privada y otros actores económicos. Señaló que este tipo de coordinación permite enfrentar escenarios complejos sin trasladar completamente los costos a la población.

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¿En qué consiste el acuerdo para fijar el diésel en 27 pesos?

Uno de los puntos centrales de su respuesta fue el acuerdo logrado con el sector gasolinero, que permitirá que el litro de diésel se mantenga en un máximo de 27 pesos en los próximos días.

La mandataria detalló que hace semanas el precio rondaba los 30 pesos, por lo que fue necesario implementar incentivos fiscales y negociar con distintos actores para reducirlo.

El acuerdo involucró a Pemex, la Secretaría de Energía, Hacienda, bancos y empresas de vales, quienes aceptaron reducir comisiones para facilitar el ajuste en el precio final. Según Sheinbaum, sin estas medidas el diésel podría haber alcanzado niveles cercanos a los 35 pesos por litro.

¿Por qué el acuerdo es temporal?

La presidenta explicó que este mecanismo es temporal y responde a factores internacionales, como el aumento en el precio del petróleo derivado de tensiones geopolíticas, particularmente en Medio Oriente.

#MañaneraDelPueblo. Destaca la presidenta @Claudiashein el acuerdo que se logró con los gasolineros para que a partir de la próxima semana el precio del diésel sea de 27 pesos por litro. pic.twitter.com/ATDXeyeo1x — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) April 29, 2026

Mientras estas condiciones persistan, el gobierno buscará mantener el equilibrio mediante acuerdos voluntarios con el sector.

También aclaró que el tope de 27 pesos no es una imposición, sino un compromiso para no superar ese precio, permitiendo que las empresas compitan por ofrecer tarifas menores según su eficiencia.

Sheinbaum concluyó que este tipo de medidas reflejan el enfoque de su administración: coordinación, estabilidad económica y protección del poder adquisitivo de las familias mexicanas.

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