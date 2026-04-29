Guardia Nacional sanciona a conductor de un camión de valores en el aeropuerto de Mérida

Elementos de la Guardia Nacional sancionaron al conductor de una unidad de transporte de valores por estacionarse en un sitio no permitido en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Mérida.

El hecho ocurrió ayer poco antes de las 9:00 horas, en un momento de alta demanda vehicular, debido a la llegada simultánea de al menos cuatro vuelos programados entre las 8:30 y 09:30, así como salidas previstas entre las 9:00 y 11:00 horas.

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Ante la falta de espacios en la zona de ascenso y descenso, el operador del vehículo de valores dejó la unidad a un costado de la vialidad del sector Norte, frente al paradero del Ie-Tram. La saturación también propició que otros conductores ocuparan espacios indebidos para recoger pasajeros.

Los responsables de la unidad permanecieron en el lugar por varios minutos en diálogo con los agentes, hasta que no les quedó de otra que aceptar la infracción.

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Por otra parte, a la misma hora ocurrió un accidente en la calle que conduce de la avenida Internacional a la terminal aérea. El conductor de la unidad con placas YZT-392-H no respetó la distancia reglamentaria e impactó a un automóvil matrícula UUL-928-H, que intentaba ingresar a una agencia de renta ubicada en la colonia Manuel Crescencio Rejón. El percance dejó sólo daños materiales sin lesionados.