Unidades Mini Va y Ven de Mérida siguen estancados: revelan obstáculos de operación y costos

La entrada en funciones de las unidades compactas del sistema Va y Ven, conocidas popularmente como Mini Va y Ven, aún no tiene una fecha definida, de acuerdo con lo que dio a conocer el director de la Agencia de Transporte de Yucatán, Jacinto Sosa Novelo, quien detalló que el proyecto enfrenta limitaciones técnicas y financieras que han impedido su implementación.

El funcionario admitió que la evaluación del sistema sigue en curso y que no se trata de una decisión sencilla, pues las unidades, al ser eléctricas, no pueden operar en cualquier punto de la ciudad, debido a la falta de infraestructura adecuada para su carga y mantenimiento.

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Estas mini unidades fueron planteadas como una solución para ampliar la cobertura en zonas de difícil acceso o con menor demanda; sin embargo, los requerimientos técnicos y el costo operativo han complicado su viabilidad, evidenciando los retos de incorporar este tipo de tecnología en el sistema público, según dijo Sosa Novelo.

Asimismo, descartó una posible cancelación del proyecto, pero dejó en claro que no existen condiciones inmediatas para su arranque. No obstante, abrió la posibilidad de que estas unidades sean utilizadas para reactivar el servicio nocturno, lo que representaría un ajuste en su propósito original.

Ruta Circuito Colonias

En contraste, el sistema general de Va y Ven continúa su expansión. El titular de la ATY confirmó que en las próximas semanas entrará en operación la ruta Circuito Colonias, una de las más esperadas por su cobertura en distintos puntos de Mérida.

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Con esta nueva ruta, el sistema Va y Ven alcanzará una cobertura del 91% en la ciudad, consolidándose como eje de la movilidad urbana; no obstante, la indefinición de las unidades compactas refleja que el proyecto avanza de forma desigual.

Por ahora, las minis continúan en análisis, en busca de una alternativa que permita equilibrar sostenibilidad, operación y costos, en un contexto donde la modernización del transporte también enfrenta límites estructurales.